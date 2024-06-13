«Сделал ринопластику, чтобы омолодиться»: пластический хирург раскрыл секреты Алексея Чумакова

Как пояснил эксперт, ринопластика в этом случае создает эффект омоложения лица в целом. Поскольку нос является центром лица, всегда хочется, чтобы он был более выточенным и имел четкие структурные формы в молодости.

Сергей Свиридов также отметил, что нет ничего удивительного в том, что Алексей Чумаков скрывает от общественности то, что он обращался к пластическому хирургу. Ведь также поступают и многие другие знаменитости.