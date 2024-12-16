«Сборная солянка»: как Долина в погоне за трендами допускает модные провалы
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В недавнем интервью Карина Нигай раскритиковала наряды Ларисы Долиной и посоветовала ей не выходить на сцену. Стилист Юлия Тарновецкая согласилась с мнением коллеги, заявив, что певице не идут молодежные образы и кислотные оттенки. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти»
«У Ларисы Долиной довольно специфический стиль в одежде. Она, как мне кажется, пытается своими образами стать моложе. Также артистка использует различные стилистические направления. Например, молодежные очки она носит с курткой, которая действительно идет женщинам за 55. И в итоге получается не совсем актуально, потому что это микс временных трендов, такая сборная солянка в одном образе», — высказалась эксперт.
«На Ларисе Долиной белый костюм с красной розой — это супер, если она хочет показать ещё больше своего статуса, популярности, то ей нужно носить костюмы. Есть другая история, где она была в оверсайзном пиджаке. Артистка маленького роста, и объемные вещи делают ее еще меньше. Если у тебя сценический наряд, пожалуйста, используй на сцене что угодно. Но в жизни нужно обращаться больше к классике, больше к каким-то богемным историям. Карина Нигай ее раскритиковала, потому что она тоже видит ошибки в образах. Если менять стиль, то менять образ целиком. Я в целом согласна с Кариной, потому что женщине ее статуса нужно пересмотреть образы и свой гардероб, либо заменить стилиста. К самой Карине у меня вопросов нет. Она о себе заявила очень мощно. Карина миксует большое количество разных стилей, четко следит за трендами. Тут человек с такой сильной насмотренностью, с тягой к моде, сразу знает, что ей хорошо, а что — нет», — резюмировала Юлия.