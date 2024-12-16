«Сборная солянка»: как Долина в погоне за трендами допускает модные провалы

В недавнем интервью Карина Нигай раскритиковала наряды Ларисы Долиной и посоветовала ей не выходить на сцену. Стилист Юлия Тарновецкая согласилась с мнением коллеги, заявив, что певице не идут молодежные образы и кислотные оттенки. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти»

«У Ларисы Долиной довольно специфический стиль в одежде. Она, как мне кажется, пытается своими образами стать моложе. Также артистка использует различные стилистические направления. Например, молодежные очки она носит с курткой, которая действительно идет женщинам за 55. И в итоге получается не совсем актуально, потому что это микс временных трендов, такая сборная солянка в одном образе», — высказалась эксперт.