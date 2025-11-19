Самый мощный инструмент в борьбе за стройность и молодость: раскрыт секрет 48-летней Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева — один из самых ярких примеров знаменитостей, которые выглядят моложе своих лет. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» предположила, что 48-летней артистке удается успешно бороться с возрастными изменениями благодаря правильному питанию.

Как пояснила специалист, из многочисленных интервью Анны можно вычислить те принципы питания, которые помогли добиться шикарной формы.