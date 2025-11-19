Самый мощный инструмент в борьбе за стройность и молодость: раскрыт секрет 48-летней Анны Плетневой
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева — один из самых ярких примеров знаменитостей, которые выглядят моложе своих лет. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» предположила, что 48-летней артистке удается успешно бороться с возрастными изменениями благодаря правильному питанию.
Как пояснила специалист, из многочисленных интервью Анны можно вычислить те принципы питания, которые помогли добиться шикарной формы.
«Во-первых, Анна пожизненно отказалась от сахара и быстрых углеводов. Это — самый мощный инструмент в борьбе не только за стройность, но и за молодость кожи. После 40 лет метаболизм замедляется, и способность организма без последствий усваивать простые углеводы резко падает. Сахар запускает в организме процесс гликации – повреждение коллагеновых и эластиновых волокон. Проще говоря, он делает кожу дряблой и провоцирует образование морщин. Исключив сахар, Анна, по сути, отключила один из главных механизмов старения. Кроме того, это стабилизирует уровень инсулина, предотвращая резкие приступы голода и отложение жира»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Кроме того, Плетнева неоднократно признавалась, что считает калории. По словам доктора Пришвиной, это означает не голодовку, но постоянный дефицит.
«После 40 лет нам в принципе требуется меньше энергии извне. Вероятно, Анна потребляет ровно столько, сколько необходимо для покрытия энергозатрат ее активного образа жизни, но недостаточно для образования жировых запасов. И главное, что это постоянно соблюдается, а не экспресс-диета. Такой подход предотвращает скачки веса и растяжение кожи. Судя по фото в сети, тело ее выглядит достаточно подтянуто и упруго, что говорит о грамотном дефиците. То есть питание сопровождается адекватным количеством белка, иначе организм начнет потреблять собственную мышечную ткань, чтобы получить оттуда энергию»
Также известно, что основу рациона Анны Плетневой составляют постные белки (грудка индейки, белая рыба, морепродукты), сложные углеводы с низким гликемическим индексом (бурый рис, гречка, киноа) и огромное количество некрахмалистых овощей. Это идеально сбалансированная тарелка для взрослой женщины. Белки поддерживают мышечный корсет, который и создает тот самый точеный, подтянутый силуэт, а не просто худобу. Сложные углеводы обеспечивают ровную энергию без выбросов инсулина. А овощи — это не только витамины и антиоксиданты, но и клетчатка - главный помощник микробиома.
Здоровый кишечник означает эффективное усвоение питательных веществ, хорошее состояние кожи и стабильный гормональный фон.
Анна также известна своей любовью к свежевыжатым сокам и зеленым смузи, с которых часто начинает день. Как пояснила доктор Пришвина, стакан зеленого сока или смузи (например, из шпината, сельдерея, огурца и зеленого яблока) — это ударная доза хлорофилла, витаминов и ферментов. Он ощелачивает организм, борется с хроническими воспалениями, а также мягко запускает желудочно-кишечный тракт.
Не менее важен и питьевой режим для усвоения клетчатки, детокса и поддержания упругости кожи.
«Фигура и состояние Анны Плетневой в 48 лет — это не случайность и не только генетика. Это результат бескомпромиссной дисциплины и глубокого понимания того, как работает ее организм»
