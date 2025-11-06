«Самая очевидная проблема»: почему ставшая мамой в третий раз Тодоренко не уходит в декрет
В сентябре 2025 года Регина Тодоренко стала мамой в третий раз, но, несмотря на это, телеведущая не ушла в декрет. Она по-прежнему посещает съемки, участвует в проектах, правда везде берет с собой малыша. По мнению знаменитости, ей нельзя «исчезать из профессии», даже на короткий срок. Иначе она рискует потерять узнаваемость и популярность. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Вадим Безделев объяснил, почему на самом деле Регина не может насладиться материнством и чем опасна ее позиция.
«Самая очевидная проблема творческих и не только людей в том, что они отождествляют себя со своей профессией, то есть я равно моя работа/творчество/профессия/дело. И когда она, работа, становится твоим «я», то её потеря ощущается как утрата себя. Естественно, чем более ты публичная фигура, тем сильнее склейка, и тем сильнее любое отклонение в сторону тебя ранит. Говоря на моем языке, происходит запуск механизма тревоги, человек начинать думать, что он должен быть всегда в поле/камере/на сцене/на связи/в роли, а иначе смерть. Во-вторых, когда ум создал тревогу, далее сознание пожинает плоды страха потери. В психологии это называется FOMO, происходит предвосхищение будущих или фантазийных потерь, как и все люди, мы боимся упустить возможности, даже если не знаем, будут ли они точно», — высказался эксперт.
По словам психолога, на Регине лежит большая ответственность: на ней держится не только контент, но и целая команда, доход семьи и как следствие всех участников процесса.
«И если она решится на отдых, то превратится в угрозу для себя же, не говоря о других людях. Естественно, ни один нормальный человек не выберет роль козла отпущения, поэтому скорее от безысходности идет на жертвенный алтарь. К тому же, в век социальных сетей уже прочно сложился миф чудоженщины, где ты должна быть и идеальной мамой, и успешным блогером, певицей, телеведущей, раз взялась за это, то нет права на ошибку. Вот только две несовместимые задачи приводят к одному и всегда плачевному результату: выгоранию, вине и истощению. И вот вопрос: хорошо ли это? Если коротко, то нет, когда это делается из страха, но если выбор сделан осознанно, значит, у человека есть план, стратегия, может быть уже опыт выживания, и, не побоюсь этого слова, Регина действительно супер-женщина, она может со всем справиться. И наш кросскультурный код, я имею ввиду наш ДНК российской славянской женщины, он базово содержит программу «даже без мужчины я всех подниму, и себя, и дитя, и соседа»», — резюмировал эксперт.
Вадим Безделев