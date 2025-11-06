«Самая очевидная проблема»: почему ставшая мамой в третий раз Тодоренко не уходит в декрет

В сентябре 2025 года Регина Тодоренко стала мамой в третий раз, но, несмотря на это, телеведущая не ушла в декрет. Она по-прежнему посещает съемки, участвует в проектах, правда везде берет с собой малыша. По мнению знаменитости, ей нельзя «исчезать из профессии», даже на короткий срок. Иначе она рискует потерять узнаваемость и популярность. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Вадим Безделев объяснил, почему на самом деле Регина не может насладиться материнством и чем опасна ее позиция.

«Самая очевидная проблема творческих и не только людей в том, что они отождествляют себя со своей профессией, то есть я равно моя работа/творчество/профессия/дело. И когда она, работа, становится твоим «я», то её потеря ощущается как утрата себя. Естественно, чем более ты публичная фигура, тем сильнее склейка, и тем сильнее любое отклонение в сторону тебя ранит. Говоря на моем языке, происходит запуск механизма тревоги, человек начинать думать, что он должен быть всегда в поле/камере/на сцене/на связи/в роли, а иначе смерть. Во-вторых, когда ум создал тревогу, далее сознание пожинает плоды страха потери. В психологии это называется FOMO, происходит предвосхищение будущих или фантазийных потерь, как и все люди, мы боимся упустить возможности, даже если не знаем, будут ли они точно», — высказался эксперт.

По словам психолога, на Регине лежит большая ответственность: на ней держится не только контент, но и целая команда, доход семьи и как следствие всех участников процесса.