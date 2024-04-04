Самая дорогая резиденция среди звезд: во сколько оценивается особняк Михайлова

В недавнем интервью Стас Михайлов рассказал о покупке элитной недвижимости в Подмосковье. По словам артиста, он купил особняк на свои деньги, без ипотечного займа. Чтобы избежать кредита, ему пришлось много работать. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская рассказала, в какую стоимость оценивается недвижимость Стаса.

«Загородный дом Михайлова расположен в престижном районе Подмосковья, в уютном поселке «Агаларов Эстейт». Эксперты оценивают стоимость участка, на котором стоит дом, в 150 миллионов рублей, а расходы на строительство особняка — в 12 миллионов долларов. Поэтому журнал Forbes, в свое время, признал резиденцию артиста самой дорогой среди звезд российской эстрады», — высказалась Оксана.

Дизайн дома принадлежит жене артиста, ей помогали итальянские архитекторы и строители. Изначально планировалось выполнить дом в стиле модерн, но в итоге была выбрана классическая архитектура. Особняк, общей площадью 580 квадратных метров, получился просторным, светлым и по-настоящему королевским.

Администрация поселка делает все, чтобы пребывание звезд было максимально комфортным. Здесь есть частный пляж, гольф-клуб, теннисный корт, пятизвездочный отель и даже зоопарк.

«Внутри особняка много лепнины, роскошных предметов интерьера, изделий из муранского стекла. Кованые перила на всех лестницах делали лучшие российские мастера. Центральный элемент дома — просторный холл. Огромная люстра из муранского стекла освещает входную группу, подчеркивая статус и приятную атмосферу дома. Спальня Михайлова и его супруги оформлена в темных тонах. Над изголовьем кровати висит изысканное полотно в викторианском стиле», — рассказала эксперт.

Кабинет Стаса, стилизованный под остальные помещения, сияет от чистоты и декора. На рабочем столе — зеркальная столешница. Возле стены стоит шкаф с наградами певца, отполированный до блеска.

Особое внимание уделено детским комнатам. Над их оформлением дольше всего трудились опытные дизайнеры. В детских — витражные стекла, текстиль ручной работы и отделка из натурального дерева.