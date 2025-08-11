«Рядом с ней он будет счастлив»: какой мужчина сможет покорить Любовь Успенскую

Любовь Успенская была в браке четыре раза, но ни один союз не оказался долговременным. На сегодняшний день певица по-прежнему одинока и посвящает всю себя карьере. По мнению Успенской, ее неудачи в личной жизни связаны с неумением выбирать правильного спутника. В беседе с сайтом «Страсти» сваха Анна Осипова рассказала, какой мужчина нужен артистке.

«Мужчина. Настоящий, не игрушечный. Тот, рядом с которым Любовь может быть маленькой Любашей, а не легендарной Успенской. Той, которая сможет положить ему голову на плечо и стать слабой, ранимой, одним словом, собой. Кто не осудит за фееричные наряды и «нефильтрованный базар», кто примет со всем багажом прошлого и со всеми болями, кому можно поныть в ухо, как устала, а назавтра снова блистать на сцене перед поклонниками. Кто примет тот факт, что она никогда не откажется от профессии и от любви зрителей. Кто не будет ломать и требовать превратиться в обычную женщину. Кто будет настолько мудрым и умным, чтобы оценить по достоинству эту восхитительную женщину, которую обожают миллионы. И пусть обязательно найдется для Любови Успенской «единственный и нежный» и, поверьте, рядом с ней он будет безмерно счастлив!» — высказалась эксперт.

По словам свахи, певица из тех, кто топит за чувства, отношения, материнство и красоту.