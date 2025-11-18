«Рождение ребенка — всегда стресс»: сваха рассказала о кризисе в браке Тодоренко и способах его преодоления

В 2025 году Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. По данным СМИ, материнство дается телеведущей с трудом, ситуацию усугубляют и проблемы в отношениях с мужем. Якобы между супругами произошел разлад: Владу Топалову не хватает внимания жены, которая совмещает уход за детьми с работой. В беседе с сайтом «Страсти» сваха Анна Осипова рассказала о кризисе в звездной паре и способах его преодоления.

«Рождение ребенка — всегда большой стресс для семьи и особенно, для женщины. Звездные мамы мало отличаются от обычных, возможно, только большими возможностями в виде дополнительной помощи с малышом, но они также страдают от послеродовой депрессии, недосыпа и гормональных изменений. Регина — не исключение. И тот факт, что у них с Владом третий ребенок только усугубляет вероятность кризиса, хоть и говорят, что после двух детей количество уже не имеет значение. Еще как имеет, ведь все дети разные. Скорее всего, присутствует ревность со стороны старших братьев, и Регине необходим дополнительный ресурс для того, чтобы успевать уделять внимание всей этой мальчишеской банде, включая собственного мужа», — высказалась эксперт.

По словам свахи, справиться с проблемами в семье помогут бабушки и няни, но только в том случае, если старшее поколение не будет лезть с нравоучениями и навязывать свое мнение.

«Всему нужно время. А для адаптации семьи к новому родственнику — тем более. Уверена, что скоро все вернется в стабильное русло и родные начнут получать удовольствие от общения друг с другом», — резюмировала Осипова.