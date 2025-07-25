«Родитель — это не проект, а опора»: почему дочь Виктории Бони предложила отдать маму «sugar daddy»

В интервью Боня признаётся: у Анжелины ежедневные расходы в 100 евро, в основном на фастфуд и такси, но даже этого мало. По словам Виктории, девочка уже продала её ботинки, не дождавшись, пока та их наденет хотя бы раз.

Это не подростковый бунт, а отсутствие границ. В жизни ребёнка нет взрослого, который бы сказал: «Нет». Не потому, что жалко, а потому что любовь — это уметь удерживать.