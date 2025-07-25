«Родитель — это не проект, а опора»: почему дочь Виктории Бони предложила отдать маму «sugar daddy»
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Виктория Боня выложила видео, на котором 13-летняя дочь предлагает ее отдать «sugar daddy», чтобы слетать в Дубай, поесть куриных крылышек и жить в отеле за 3000 долларов. Модель не стала скрывать, что обескуражена заявлением дочки. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский рассказал о травме первого богатства у подростка. Также эксперт предположил, что Анджелина не видит в Боне родителя: она воспринимает ее как актив.
Богатая жизнь началась, а бедность внутри осталась
«Виктория Боня — женщина, которая сама себя сделала. Её путь — из нищеты к статусу медийной персоны. Деньги, слава, эффектная внешность, яркие локации. Всё это не досталось по наследству, а результат бурной, амбициозной карьеры. Но именно в этом — уязвимость. Когда из бедности вырываются слишком резко, часто забивают на осмысление того, что с ними произошло. Уходят в гонку, в блеск, в доказательства всему миру, а дети в это время растут рядом», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Что происходит с детьми «первого поколения богатства»?
Во-первых, у таких родителей появляется желание: дать ребёнку всё, чего не было у них. Но при этом они дают не родительскую опору, а иллюзию всемогущества.
Деньги становятся воздухом. Они есть всегда и в избытке, а мама даже дома воспринимается, как бренд, а не родитель. Ребёнок не просит — требует. Не спрашивает: «Мама, можно?» — а утверждает всем своим поведением: «Ты ресурс». Так, по словам психолога, делает Анджелина.
Дочь как зеркало материнской карьеры
«Анджелине 13 лет. Она говорит без тени сомнения: хочет бизнес-класс, отели за 3000 евро и предлагает «сдать маму на неделю богатому мужчине». Без сарказма, без доли иронии. Для неё это решение вопроса с бюджетом просто логика, «чтобы было на что жить красиво». Ценности подменяются внешними эффектами. Мы видим фиктивную идентичность, когда себя определяют через образ, а не через усилия, чувства или настоящие связи. Подросток усвоила главное: если мама продала себя миру, почему бы не продать её ещё раз? Боня построила свою карьеру на внешней эффектности, откровенности и хайпе. И дочка видит это ежедневно. Но видит ли она взрослого человека? Вряд ли. Скорее — медийный образ. А если мама — бренд, его можно сдать в аренду», — заявил эксперт.
Станислав Самбурский
В интервью Боня признаётся: у Анжелины ежедневные расходы в 100 евро, в основном на фастфуд и такси, но даже этого мало. По словам Виктории, девочка уже продала её ботинки, не дождавшись, пока та их наденет хотя бы раз.
Это не подростковый бунт, а отсутствие границ. В жизни ребёнка нет взрослого, который бы сказал: «Нет». Не потому, что жалко, а потому что любовь — это уметь удерживать.
Почему дети «настоящих богатых» не шутят так?
«В семьях, где богатство было несколько поколений другие установки. Там деньги не для трат на желание удивить других, а для развития. Если бы Анджелину воспитывал отец и его семья, в её жизни не появились бы шутки про продажу себя или матери. Потому что другая прошивка. Есть понимание, что статус — это не то, что ты демонстрируешь. Родитель — не друг и не проект, а опора. Когда дочь называет маму «ресурсом», а мама смеётся, скорее, это смех, чтобы не заплакать. Скорее всего, она всё понимает: что дочь не видит в ней взрослую женщину, не видит в ней родителя. Видит актив, который можно монетизировать», — резюмировал Станислав.
Станислав Самбурский