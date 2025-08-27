«Решилась на символическую кражу»: почему Агата Муцениеце выбрала дату свадьбы как у Прилучного
© Starface.ru
Агата Муцениеце устроила свадьбу в тот день, когда три года назад бывший муж женился на Зепюр Брутян. По словам психолога Станислава Самбурског, это нельзя назвать совпадением. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что актриса захотела отомстить Павлу Прилучному, взять реванш после громкого расставания.
«Это не про новую жизнь, а про реванш — про желание вписать своё имя в календарь Павла. Насколько же он был хорош в браке, если Агата решилась на эту символическую кражу. Из личного праздника Прилучного она сделала ещё один общий узел воспоминаний, хотя у них есть общие дети и точки контакта не исчезли. В психологии это называется ретравматизацией, когда человек возвращается в болевую точку, чтобы переиграть сценарий. Снаружи это выглядит как жест силы: «Смотри, и я счастлива». Но внутри — это всё ещё диалог с прошлым. Как будто шрам после операции чешется, и его снова и снова расчесывают, только не при враче, который говорит «не трогай», а втихаря. Прилучный обладает харизмой за счёт энергии, а не «глянцевой» внешности. Потеря такого партнёра бьёт по самолюбию сильнее, чем кажется: это не просто развод, это ощущение «меня отвергли ради другой»», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
В такие моменты включается механизм защитной идентификации: я не могу стереть прошлое, но могу наложить сверху новый смысл. И назначить свою свадьбу в дату, когда твой бывший женился — идеальный инструмент.
«Теперь эта дата не только свадьба Павла и Зепюр, но триумф Агаты. Тело в таких историях помнит всё: сжатые плечи, когда читаешь новости о бывшем; ком в горле на годовщину; дрожь в руках, когда подбираешь платье, чтобы выглядеть лучше. И свадьба в «его день» становится попыткой вернуть контроль над собой — через спектакль для публики. Но вот парадокс: настоящая свобода приходит не тогда, когда ты переиграл чужую дату, а тогда, когда твоя радость не нуждается в сравнении. Когда внутренний календарь перестаёт зависеть от чужих годовщин», — резюмировал Станислав.
Станислав Самбурский