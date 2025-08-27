«Решилась на символическую кражу»: почему Агата Муцениеце выбрала дату свадьбы как у Прилучного

«Это не про новую жизнь, а про реванш — про желание вписать своё имя в календарь Павла. Насколько же он был хорош в браке, если Агата решилась на эту символическую кражу. Из личного праздника Прилучного она сделала ещё один общий узел воспоминаний, хотя у них есть общие дети и точки контакта не исчезли. В психологии это называется ретравматизацией, когда человек возвращается в болевую точку, чтобы переиграть сценарий. Снаружи это выглядит как жест силы: «Смотри, и я счастлива». Но внутри — это всё ещё диалог с прошлым. Как будто шрам после операции чешется, и его снова и снова расчесывают, только не при враче, который говорит «не трогай», а втихаря. Прилучный обладает харизмой за счёт энергии, а не «глянцевой» внешности. Потеря такого партнёра бьёт по самолюбию сильнее, чем кажется: это не просто развод, это ощущение «меня отвергли ради другой»», — высказался психолог.