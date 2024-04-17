«Разрушает стереотипы о возрасте»: модный эксперт оценила стиль Валерии
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17 апреля одна из самых ярких певиц на эстраде отметила 56-летие. Валерия полюбилась публике не только своим творчеством, но и необычными, порой, смелыми образами. С каждым годом она укрепляет за собой статус иконы стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» модный эксперт Елена Шерипова заявила, что певица разрушает стереотипы о возрасте.
«Рассматривая наряды Валерии, мне сложно не заметить, что она играет по своим правилам в мире моды. Её стиль нельзя запросто заключить в рамки одной категории. Но это вовсе не значит, что её образы лишены индивидуальности. Певица предпочитает свободу выбора, не стесняя себя никакими ограничениями. Историк моды Александр Васильев когда-то даже придумал для её стиля название «гламурный минимализм». В гардеробе певицы мирно уживаются спортивные штаны и элегантные вечерние платья, а ценовой диапазон просто поражает: тут и масс-маркет, и мировые бренды», — высказалась эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт
Визитной карточкой певицы является нежный и мягкий цветотип в прическе и макияже. Мало кто сегодня вспоминает о Валерии как о жгучей брюнетке или огненной рыжей красавице, а ведь были и такие периоды, пока она не нашла свой стиль. Светлые волосы придали ей невероятную миловидность, а фирменное каре до сих пор вдохновляет многочисленных поклонниц.
«Валерия выдерживает баланс, придавая каждому своему образу яркие и смелые акценты без вульгарности или чудаковатости. Например, она предпочитает выразительные головные уборы, а однажды на съемках шоу «Маска» она поразила всех, появившись в блестящей голографической косухе, с переливающимися оттенками и с временными татуировками на запястьях. Что касается цветовых предпочтений, то Валерия не придерживается определенной палитры и выбирает оттенки в зависимости от настроения и события. На официальные мероприятия предпочтение отдается сдержанным и благородным цветам. В повседневной жизни она не редко выбирает более яркие наряды, играя с монохромными образами или добавляя контрастные яркие акценты», — высказалась Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт
На прошлой неделе, на съемках нового клипа, Валерия вновь продемонстрировала отличный вкус. Певица не стала осторожничать и выбрала один из самых ярких модных трендов последних лет. Она предстала перед камерами в кожаном плаще до пола из кожи. Этот стильный комплект выглядел потрясающе, особенно в сочетании с ее геометричной стрижкой и строгой укладкой. В других кадрах клипа Валерия решилась на еще более смелый образ и предстала перед в блейзере из кожи, который едва доходит до середины бедра. Сочетание этого блейзера с плотными черными колготками добавило образу дерзости и элегантности одновременно.
«Необычный наряд Валерии подчеркнул ее изысканную фигуру, доказывая, что отличную форму нельзя прятать от посторонних глаз, даже когда тебе уже за пятьдесят. Певица легко разрушает стереотипы о возрасте», — резюмировала эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт