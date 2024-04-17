«Разрушает стереотипы о возрасте»: модный эксперт оценила стиль Валерии

На прошлой неделе, на съемках нового клипа, Валерия вновь продемонстрировала отличный вкус. Певица не стала осторожничать и выбрала один из самых ярких модных трендов последних лет. Она предстала перед камерами в кожаном плаще до пола из кожи. Этот стильный комплект выглядел потрясающе, особенно в сочетании с ее геометричной стрижкой и строгой укладкой. В других кадрах клипа Валерия решилась на еще более смелый образ и предстала перед в блейзере из кожи, который едва доходит до середины бедра. Сочетание этого блейзера с плотными черными колготками добавило образу дерзости и элегантности одновременно.