«Разрушает стереотипы»: модная битва Максима Виторгана и Константина Богомолова
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В мире мужской моды нередко возникают непримиримые битвы стилей, и одна из самых захватывающих между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Их образы и подход к моде различны, но каждый артист по-своему выразителен. Мы решили выяснить, кого из избранников Ксении Собчак можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Елена Данкова назвала своего фаворита в модной битве.
Максим Виторган: классика и харизма
«Его предпочтения – это деловые костюмы, характеризующиеся приталенным кроем и безупречным сочетанием цветов. Его образы часто дополняют такие аксессуары, как запонки, элегантные часы и очки. Это придает его стилю изысканность и отличает от других. Например, на одном из мероприятий он продемонстрировал предпочтение casual-стилю, подчеркивая, что важно одеваться не по моде. Нужно носить то, что выделяет индивидуальность», — высказалась эксперт.
Константин Богомолов: авангард и индивидуальность
«Он часто выбирает авангардные и эклектичные наряды, которые выделяют его из толпы. Богомолов не боится сочетать несочетаемое: от панк-элементов до классического костюма, но с неожиданными деталями; от ярких пиджаков до необычных аксессуаров. Его стиль всегда выделяется и оставляет простор для творчества. Константин не боится экспериментировать с фактурами, принтами и сложным кроем. Его образы всегда выглядят свежо и оригинально, отражая творческую натуру режиссёра», — поделилась мнением стилист.
«Определить, кто из них более стильный, непросто. Если рассматривать классическую элегантность, то лидерство здесь за Максимом Виторганом. Однако в контексте смелости и инноваций Константин Богомолов, безусловно, выходит вперед. В конечном счете их стили отражают личности и профессиональную сферу: Виторган остается верен классике, а Богомолов экспериментирует и разрушает стереотипы», — резюмировала эксперт.