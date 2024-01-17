«Разрушает стереотипы»: модная битва Максима Виторгана и Константина Богомолова

«Он часто выбирает авангардные и эклектичные наряды, которые выделяют его из толпы. Богомолов не боится сочетать несочетаемое: от панк-элементов до классического костюма, но с неожиданными деталями; от ярких пиджаков до необычных аксессуаров. Его стиль всегда выделяется и оставляет простор для творчества. Константин не боится экспериментировать с фактурами, принтами и сложным кроем. Его образы всегда выглядят свежо и оригинально, отражая творческую натуру режиссёра», — поделилась мнением стилист.