Разочаровалась в любви? Психолог рассказала, что происходит с Алсу после измены мужа

После громкого развода Алсу сосредоточилась на карьере. Она является частой гостьей светских мероприятий, выступает на концертах и готовит новые треки. По словам артистки, ей некогда ходить на свидания из-за работы, но психолог Катерина Рублева убеждена: Алсу погрузилась в творчество, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями и чувствами. Кроме того, она считает, что, пережив измену Яна Абрамова, певица испытывает обиду на всех мужчин. Рублева поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Первое, что бросается в глаза, это её резкое переключение на работу. Алсу заявляет, что у неё нет времени на личную жизнь, так как она полностью погружена в творчество. Это может быть как спасение от боли, так и бегство от реальности. Часто люди, пережившие предательство, стремятся заполнить пустоту работой, чтобы не оставаться наедине с мыслями и чувствами. Такое поведение может свидетельствовать о глубоком разочаровании в любви и недоверии к противоположному полу. Возможно, у Алсу возникло чувство обиды на всех мужчин, что вполне естественно после измен. Однако, это может привести к формированию негативного стереотипа о мужчинах в целом. Важно понимать, что не все представители сильного пола склонны к изменам, и обобщение может лишь усугубить ситуацию, закрывая двери для новых, возможно, более счастливых отношений», — высказалась психолог.

По мнению эксперта, Алсу потребуется время для восстановления: психологическая травма от измен может оставаться с человеком долгое время, влияя на его выбор и доверие к партнёру. Важно, чтобы в её жизни появился мужчина, способный доказать надежность и искренность. Такой человек должен быть готов, что процесс восстановления доверия может занять много времени.