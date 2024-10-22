Раскрыта стоимость самых обсуждаемых звездных свадеб в России в 2024 году
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Завершилось лето, а вместе с ним и очередной свадебный сезон. Предприниматель, владелица свадебного агентства Frolova Event Ксения Фролова рассказала сайту «Страсти», сколько российские знаменитости, связавшие себя узами брака, потратили на организацию праздника.
Мария Погребняк и Игорь Головинский
За неделю до четвертых родов блогер Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Для бракосочетания Мария выбрала белое платье, подчеркнув его пиджаком в тон. Его стоимость эксперт оценила в 300 тысяч рублей. Мюли на высоком каблуке и сумочка черно-белого цвета завершили образ невесты.
«Мария любит брендовые сумки, цена может варьироваться в зависимости от бренда от 200 тысяч рублей и выше»
Ксения Фролова
Предприниматель, владелица свадебного агентства Frolova Event
Как отметила Ксения Фролова, выбор скромного бракосочетания, как правило, это показатель того, что пара предпочитает не демонстрировать чувства на публику, а сохранить интимность. Погребняк и Головинский предпочли тихо расписаться в МФЦ, поэтому их затраты на свадьбу оказались минимальными.
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Комик Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Торжество состоялось 7 августа в подмосковном поместье Agalarov Estate Пышная церемония бракосочетания собрала самых именитых гостей. Ведущим вечера стал актер Сергей Бурунов, для молодоженов пел Сосо Павлиашвили, а Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов поддерживали атмосферу праздника и веселья. Декор в оливковых тонах, роскошные живые цветы и белое платье невесты в классическом стиле. По мнению эксперта, стоимость свадебного платья Екатерины составила около 300 тысяч рублей.
«Подсчитаем, во сколько обошлась звёздная свадьба Харламовых. На свадьбе было около 50 гостей: самые близкие. Актер Сергей Бурунов за ведение свадьбы обычно берет 5 млн рублей, но свадьба друга - исключение. Сосо Павлиашвили за выступление, как правило, получает от 2 млн рублей, но и он друг, поэтому пел за аплодисменты. Площадка Agalarov Estate также досталась в подарок от друга Эмина Агаларова. Декор цветами вышел примерно в 2,5 млн рублей, не меньше. Кейтеринг вместе с напитками обошёлся в 2,5 - 3 млн рублей»
Ксения Фролова
Предприниматель, владелица свадебного агентства Frolova Event
Также следует подсчитать услуги фотографа, прическу и мейкап невесты, видеосъемку, охранников, свадебный торт, фейерверки. По словам эксперта, эти услуги прибавили к общему ценнику еще около 500 тысяч рублей. Итого свадьба обошлась Гарику Харламову в 6-6,5 миллиона рублей.
Виктория Складчикова и Антон Слепец
Свадьба в пельменной — вот уж поистине необычный выбор, согласитесь? Звезда Stand up много рассказывает про знакомство с будущим мужем. Оказалось, что они земляки - оба из Сорочинска. Поклонники были рады узнать, что личная жизнь Складчиковой, наконец, устроена. Они встретились случайно, когда Антон искал одноклассников, и больше не расставались.
Молодые люди решили сыграть свадьбу по-простому, купив имитацию колец Cartier, отметив торжество в пельменной в узком кругу из семи человек. После пельменной молодожены продолжили отмечать торжество в бане, а на следующий день уехали в Дубай.
«Можно предположить, что ужин в пельменной на семерых обошёлся паре в 40 тысяч рублей, а баня ещё в 100 тысяч. Очень экономная свадьба, которая вышла всего в 140 тысяч рублей»
Ксения Фролова
Предприниматель, владелица свадебного агентства Frolova Event