Раскрыта стоимость самых обсуждаемых звездных свадеб в России в 2024 году

Завершилось лето, а вместе с ним и очередной свадебный сезон. Предприниматель, владелица свадебного агентства Frolova Event Ксения Фролова рассказала сайту «Страсти», сколько российские знаменитости, связавшие себя узами брака, потратили на организацию праздника.

Мария Погребняк и Игорь Головинский

За неделю до четвертых родов блогер Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Для бракосочетания Мария выбрала белое платье, подчеркнув его пиджаком в тон. Его стоимость эксперт оценила в 300 тысяч рублей. Мюли на высоком каблуке и сумочка черно-белого цвета завершили образ невесты.