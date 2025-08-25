«Раньше было классически и красиво»: стилист оценила новую стрижку Чиповской «под мальчика»

В личном блоге Анна Чиповская продемонстрировала новый образ. Актриса сделала короткую стрижку «под мальчика» и снялась в ярко-красном платье. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева предположила, что Анна сменила стиль не ради эпатажа. По мнению эксперта, новый образ выглядит дороже, эффектнее и придает актрисе уверенность.

«Как модный эксперт скажу: новый образ получился дерзким, интеллигентным и очень в духе времени. Видно, что решение осознанное: не ради эпатажа, а ради чистой формы и характера», — высказалась Люси.

Идет ли «пацанская» стрижка утонченной актрисе?

Да, и именно из‑за утонченности. Контраст короткой геометрии с деликатными чертами лица, взгляд сразу уходит на глаза, линию скул и изящную шею. Острый контур делает профиль графичным, а мягкая текстура оставляет ту самую женственную легкость. Это не про маскулинность, это про силу без напряжения.