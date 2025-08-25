«Раньше было классически и красиво»: стилист оценила новую стрижку Чиповской «под мальчика»
© Starface.ru
В личном блоге Анна Чиповская продемонстрировала новый образ. Актриса сделала короткую стрижку «под мальчика» и снялась в ярко-красном платье. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева предположила, что Анна сменила стиль не ради эпатажа. По мнению эксперта, новый образ выглядит дороже, эффектнее и придает актрисе уверенность.
«Как модный эксперт скажу: новый образ получился дерзким, интеллигентным и очень в духе времени. Видно, что решение осознанное: не ради эпатажа, а ради чистой формы и характера», — высказалась Люси.
Идет ли «пацанская» стрижка утонченной актрисе?
Да, и именно из‑за утонченности. Контраст короткой геометрии с деликатными чертами лица, взгляд сразу уходит на глаза, линию скул и изящную шею. Острый контур делает профиль графичным, а мягкая текстура оставляет ту самую женственную легкость. Это не про маскулинность, это про силу без напряжения.
Вписывается ли стрижка в ее стилистику и роли?
Абсолютно. Короткая длина собирает любой комплект и добавляет интонацию. В повседневности она работает с базой: простая футболка, прямые джинсы, мужской пиджак и образ уже выглядит «редакционным», словно из съемки. На красной дорожке стрижка раскрывает открытую спину, сложное декольте, драматичные серьги - ничего не спорит, только усиливает. В романтических образах с шелком и шифоном короткие волосы дают свежий, «французский» баланс — меньше сладости, больше шика. В характерных ролях такая форма легко меняет настроение: от нежной героини до рок-н-рольной — достаточно поиграть укладкой.
«Раньше было лучше»?
«Раньше было классически и красиво. Сейчас — современно и выразительно. Это эволюция: из «музы» в «авторку», из безопасной красоты - в стиль с подписью. Риск оправдался: образ звучит дороже и смелее, а уверенность всегда украшает. Я считаю, что стрижка — 100% попадание. Она подчеркивает природную деликатность, добавляет характер и делает каждое появление визуально цельным. Смелый шаг, отличный результат, браво актрисе!» — резюмировала стилист.
Люси Пылаева