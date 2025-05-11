«Публичное заявление о разрыве»: почему Петросян отказался от дочки Викторины и выписал ее через суд

Евгений Петросян через суд выписал дочь Викторину из квартиры. Также, по данным СМИ, юморист давно не общается со старшей наследницей. Все это, по мнению психолога Катерины Рублевой, говорит о семейном расколе. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположила, что Петросян мог охладеть к Викторине из-за брака с Татьяной Брухуновой, родившей ему двоих детей.

«С точки зрения психологии, решение отца настоять на выписке дочери, даже при ее фактическом непроживании, – мощный символический жест. Это не просто юридическая формальность, а публичное заявление о разрыве. Фраза «бывший член семьи» звучит особенно резко и подчеркивает глубину конфликта. Для Викторины, узнавшей о решении суда из новостей, эта ситуация стала ещё одним отрезком, увеличивающим расстояние между родным и когда-то ей близким человеком. Причины этого многослойны. Нередко изменения в личной жизни родителя, появление новой семьи, становятся катализатором охлаждения отношений со взрослыми детьми. Дети могут воспринимать это как предательство, чувствовать себя отвергнутыми, как, возможно, и произошло между Евгением и Викториной», — высказалась эксперт.

За подобными конфликтами часто стоят нарушенная коммуникация и неспособность открыто обсуждать проблемы, что приводит к накоплению внутреннего недовольства, напряжения и обид. Борьба за лояльность и разные ценности также сыграли свою роль.