Психолог Сибитев считает, что Макарская заявила о браке по расчету ради хайпа

Виктория Макарская заявила, что выходила замуж за Антона не по расчету. Признание певицы стало неожиданностью для публики, которая всегда считала брак Макарских образцовым. Кроме того, знаменитость ни разу не сталкивалась с упреками в меркантильности. Психолог Константин Сибитев считает, что Виктория сделала заявление о браке для привлечения внимания. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Привлечение внимания?

«Вполне возможно, что это заявление было сделано для привлечения внимания к блогу или к какой-то новой деятельности, связанной с профессиональной жизнью. В медийной сфере такие заявления поддерживают интерес аудитории», — высказался психолог.

Подчёркивание ценностей?

«Виктория, возможно, стремится подчеркнуть важность любви и искренности в отношениях, особенно в наше время, когда многие браки часто рассматриваются через призму материальных выгод. Это её способ вдохновить других ценить истинные чувства», — считает эксперт.

Ответ на скрытую критику?

«Возможно, Виктория чувствовала давление в соцсетях или скрытую критику, даже если она не была озвучена публично. Иногда известные личности сталкиваются хейтом в комментариях или даже с непроизнесенными, но ощутимыми ожиданиями и мнениями со стороны общества», — заявил Константин.

Личная рефлексия?

«Такое заявление может быть результатом личных размышлений и желания поделиться своим опытом и ценностями с поклонниками. Важно помнить, что публичные люди также переживают трудные моменты и могут захотеть выразить свои чувства и мысли», — высказался эксперт.

Демонстрация превосходства?

«Еще одна более дерзкая и неприятная причина может заключаться в попытке Виктории Макарской показать своё превосходство и даже уникальность. Такое заявление могло быть сделано с целью подчеркнуть, что её брак и любовь к Антону исключительны и неповторимы, даже в условиях, когда у него не было материальных богатств. Это может рассматриваться как способ выделиться и подчеркнуть свою моральную высоту, намекая на то, что другие женщины могут действовать совсем иначе. Такое поведение можно рассматривать как стремление продемонстрировать себя в наиболее выгодном свете, при этом преуменьшая важность других людей», — резюмировал психолог.