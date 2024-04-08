Психолог Самбурский рассказал о совместимости Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

«Ровесники редко вызывают ощущение стабильности и защиты. Взрослые мужчины, наоборот, привлекают эмоциональной зрелостью и опытом, который чувствуется в поведении и разговоре. Особенно часто ищут чувство безопасности те девушки, которые выросли без отца и устали от неуклюжих ухаживаний сверстников. Эмоциональная зрелость не всегда соответствует хронологическому возрасту. Лиза Арзамасова начала проявлять силу характера, показывать свою независимость и амбиции в достаточно юном возрасте. Скорее всего, такое поведение, свойственное взрослому человеку, подтолкнуло Авербуха воспринимать Лизу как равного партнера», — высказался психолог.