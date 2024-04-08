Психолог Самбурский рассказал о совместимости Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой
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История отношений Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой вызывает интерес у многих. Они познакомились, когда Лизе было около 15 лет, и отношения начались после того, как она достигла совершеннолетия. На данный момент пара счастлива в браке и воспитывает сына Льва. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, в чем секрет их гармоничного союза.
«Ровесники редко вызывают ощущение стабильности и защиты. Взрослые мужчины, наоборот, привлекают эмоциональной зрелостью и опытом, который чувствуется в поведении и разговоре. Особенно часто ищут чувство безопасности те девушки, которые выросли без отца и устали от неуклюжих ухаживаний сверстников. Эмоциональная зрелость не всегда соответствует хронологическому возрасту. Лиза Арзамасова начала проявлять силу характера, показывать свою независимость и амбиции в достаточно юном возрасте. Скорее всего, такое поведение, свойственное взрослому человеку, подтолкнуло Авербуха воспринимать Лизу как равного партнера», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Клинический психолог
Возможно, Илья увидел в Лизе не только личность, которая повзрослела на его глазах, а человека со схожими ценностями и интересами, что и стало основой для их брака. По отношениям пары видно, что они психологически совместимы и, скорее всего, разделяют общие ценности и интересы.
«Пары в которых большая разница в возрасте часто сталкиваются с социальным неодобрением. Если Авербух и Арзамасова по-прежнему вместе, значит они имеют сильную эмоциональную связь, чтобы преодолеть давление общества. Разница в возрасте в 22 года — не помеха для счастья, если партнеры смотрят в одну сторону и имеют схожие взгляды», — резюмировал эксперт.
Станислав Самбурский
Клинический психолог