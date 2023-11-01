Психолог рассказала, как поведение Виктории Бони отразится на ее 11-летней дочери

После череды скандалов телеведущая Виктория Боня решила воссоединиться с 11-летней дочерью Анджелиной-Летицией, которую не видела уже несколько месяцев, так как делала пластику лица в США, а позже летала на Мальдивы с молодым любовником. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог и популярный блогер Марта Фролова рассказала, не навредит ли девочке-подростку частое отсутствие матери, а также ее стремление сохранить красоту и молодость любой ценой.

Эксперт подтвердила, что постоянное отсутствие мамы в жизни ребёнка может негативно сказаться на его развитии.