Психолог рассказала, как поведение Виктории Бони отразится на ее 11-летней дочери
Психолог Фролова проанализировала отношения Виктории Бони с 11-летней дочерью .
© LOIC VENANCE/AFP/East News
После череды скандалов телеведущая Виктория Боня решила воссоединиться с 11-летней дочерью Анджелиной-Летицией, которую не видела уже несколько месяцев, так как делала пластику лица в США, а позже летала на Мальдивы с молодым любовником. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог и популярный блогер Марта Фролова рассказала, не навредит ли девочке-подростку частое отсутствие матери, а также ее стремление сохранить красоту и молодость любой ценой.
Эксперт подтвердила, что постоянное отсутствие мамы в жизни ребёнка может негативно сказаться на его развитии.
«Действительно, девочки, которые часто оставались без внимания или воспитывались “холодной” мамой, больше подвержены абьюзивным и манипулятивным отношениям, а также отношениям с женатыми и холодными мужчинами, так как привыкают к постоянному отсутствию любимого человека рядом и для них такой расклад становится нормой».
Марта Фролова
Психолог и блогер
Кроме того, после операции по подтяжке лица Боня сняла реакцию Анджелины и многие обратили внимание, что девочка не проявила ярких эмоций. Поклонники звезды посчитали, что девочка так часто видит изменения мамы, что может перестать воспринимать собственную красоту. По мнению психолога, этого можно избежать, если грамотно общаться с девочкой и говорить ей о том, что она прекрасна и без вмешательства хирургов или косметологов.
«Вика осознанно подходит к воспитанию дочери и объясняет ей мотивы своих изменений, говоря о том, что каждый волен делать со своим телом и жизнью ровно то, что он хочет. Я надеюсь, что Виктория максимально поддерживает естественную красоту дочери и говорит ей о том, что она прекрасна такой, какая она есть».
Марта Фролова
Психолог и блогер
Эксперт также предположила, что Боня разговаривает с дочерью и о своих поездках, оговаривая их точный срок. Анджелина с раннего детства часто живет с отцом, который принимает активное участие в ее воспитании, поэтому разлука с матерью воспринимается спокойно.
«В таком случае качество жизни девочки не страдает. Напротив, у нее появляется больше возможностей проводить время с любимым папой, видеть разные места и узнавать больше и о мире, и о себе самой».
Марта Фролова
Психолог и блогер
Таким образом, Анджелина-Летиция сама принимает активное участие в планировании собственной жизни и благодаря тому, что родители с ней максимально открыты и честны, растёт здоровым и счастливым ребёнком.