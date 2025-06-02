Психолог рассказала, что происходит в браке Собчак по ее фото с Богомоловым
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В Сети опубликовали снимки с мероприятия, на котором Ксения Собчак появилась с мужем Константином Богомоловым. Кадры спровоцировали обсуждения: многие обратили внимание на зажатость режиссера и его натянутую улыбку и предположили, что в паре напряженные отношения. Психолог и НЛП-тренер Дарья Суханова подтвердила догадки подписчиков. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт назвала Богомолова «учебником по скрытым эмоциям».
«Каждое невербальное проявление здесь – это не случайность, а утечка, если можно так сказать, истинного состояния, которую даже самый сильный контроль не смог полностью подавить. Складывается впечатление, что перед нами человек, который находится в состоянии крайнего внутреннего напряжения, глубокого разочарования или ярости, которую он отчаянно пытается контролировать и скрыть. Это не просто апатия, это сложный, взрывоопасный коктейль из бессилия, презрения и подавленной агрессии, замаскированный под вынужденное спокойствие», — высказалась эксперт.
Если обратить внимание на положение рук, то можно заметить, что на некоторых фото они заведены назад, это яркий жест, который может означать, что Богомолов не желает взаимодействовать или быть открытым. Он пытается контролировать себя, возможно, сдерживая порыв к агрессии, или же, отстраняется, чтобы не пускать в свое пространство. По словам психолога, режиссер сознательно пытается создать образ спокойствия и отстраненности, но это усиливает внутреннее напряжение. Есть нотки превосходства или даже презрения: «Я выше этого, я не опущусь до вашей игры».
Дарья обратила внимание, что на некоторых совместных фото руки режиссера опущены как плети.
«Подобный жест, в отличие от заведенных рук, говорит о полном бессилии, апатии, истощении или ощущении поражения. Человек буквально «опустил руки», сдался или чувствует себя совершенно подавленным. В сочетании с остальными признаками это может быть рассказом о том, что активное сопротивление уже невозможно, и осталась лишь внутренняя борьба и отчаяние. Если обратить внимание на взгляд, то он как будто потухший, выражающий напряжение, а может быть даже и презрение. Такой взгляд может говорить о глубокой эмоциональной усталости, выгорании, апатии или даже депрессии. В этом взгляде нет живого интереса, блеска, вовлеченности. Взгляд говорит: «Мне всё равно», «Я устал от всего»», — высказалась психолог.
Переведя внимание на рот и напряженную челюсть, бросается в глаза, что улыбка натянутая, сомкнутая, губы сжаты в тонкую линию, челюсть зажата, проступают желваки. Эта «вымученная» улыбка, социальная маска, призванная скрыть истинные, крайне негативные эмоции. Мышцы вокруг рта напряжены, это не улыбка радости. Она выдает подавленный гнев, раздражение, отвращение или сильное несогласие. Человек буквально «сцепил» губы, чтобы не высказать то, что действительно думает.
«Рассматривая пару с точки зрения невербальной коммуникации можно предположить, что отношения напряженные, возможно даже натянутые. Создается впечатление, что супруги пытаются создать вид благополучия, а может и сами не до конца осознают, что их положение относительно друг друга в пространстве на совместных фото дает понять, что есть некоторый конфликт», — резюмировала Дарья.
Дарья Суханова