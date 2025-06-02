Психолог рассказала, что происходит в браке Собчак по ее фото с Богомоловым

В Сети опубликовали снимки с мероприятия, на котором Ксения Собчак появилась с мужем Константином Богомоловым. Кадры спровоцировали обсуждения: многие обратили внимание на зажатость режиссера и его натянутую улыбку и предположили, что в паре напряженные отношения. Психолог и НЛП-тренер Дарья Суханова подтвердила догадки подписчиков. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт назвала Богомолова «учебником по скрытым эмоциям».

«Каждое невербальное проявление здесь – это не случайность, а утечка, если можно так сказать, истинного состояния, которую даже самый сильный контроль не смог полностью подавить. Складывается впечатление, что перед нами человек, который находится в состоянии крайнего внутреннего напряжения, глубокого разочарования или ярости, которую он отчаянно пытается контролировать и скрыть. Это не просто апатия, это сложный, взрывоопасный коктейль из бессилия, презрения и подавленной агрессии, замаскированный под вынужденное спокойствие», — высказалась эксперт.

Если обратить внимание на положение рук, то можно заметить, что на некоторых фото они заведены назад, это яркий жест, который может означать, что Богомолов не желает взаимодействовать или быть открытым. Он пытается контролировать себя, возможно, сдерживая порыв к агрессии, или же, отстраняется, чтобы не пускать в свое пространство. По словам психолога, режиссер сознательно пытается создать образ спокойствия и отстраненности, но это усиливает внутреннее напряжение. Есть нотки превосходства или даже презрения: «Я выше этого, я не опущусь до вашей игры».