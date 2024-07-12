Психолог рассказал, что нужно сделать отцу Фриске для общения с внуком Платоном

В недавнем интервью Владимир Фриске заявил, что в последний раз видел внука Платона, когда ему было 2 года. Отец Фриске заявил, что больше не ищет встреч с внуком. По словам Владимира, он надеется, что Платон сам захочет общения в подростковом возрасте. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский усомнился в возможности общения Владимира и Платона.

«Жанна Фриске родилась недоношенной, и её брат-близнец умер почти сразу. Девочку долго выхаживали, смогли поднять, а потом посвятили ей жизнь. Рождение недоношенных детей и смерть новорожденного сына – это травмирующее событие, скорее всего, оно стало отправной точкой, которая пошатнула психологическую устойчивость родителей. Чтобы выходить недоношенного ребенка необходимо активное участие родителей. В случае Жанны очевидно, что так и произошло. Сейчас Владимир Фриске хочет переключить внимание на внука Платона, как на продолжение дочери, которую выхаживал и носил на руках почти всю жизнь», — высказался эксперт.

В отношении Дмитрия Шепелева отец Жанны ни разу слова доброго не сказал.

«Наскребыш, метр с кепкой», — говорил Владимир про Дмитрия NEWS.ru.

Здесь ярко видны признаки соперничества отца, который видит в муже дочери конкурента за ее внимание и любовь. Владимир может проецировать свои страхи за кошелек дочери на Дмитрия, страх потерять доступ к деньгам певицы. После смерти Жанны её отец и муж несколько раз подавали исковые заявления друг к другу с финансовыми требованиями. Все интервью Владимира крутятся вокруг темы «не отдать ни копейки». Любовь к дочери переросла в желание продолжать на ней зарабатывать.

«Воссоединение дедушки и бабушки с внуком будет зависеть от желания самого Платона. Владимир Фриске высказывает опасение, что Дмитрий настроит внука против него. Без дополнительно оценки сложно однозначно сказать, что это: закрепившееся родительское желание участвовать в жизни Жанны, которое транслируется на внука, или желание забрать деньги у нелюбимого зятя, используя Платона. Оба мотива не выглядят здоровыми с психологической точки зрения и могут нанести ребенку вред. Сейчас Платон живет в полной семье, пусть новая мама, но мама, брат, бабушки и дедушки в ассортименте. У него нет потребности в дополнительных родственниках. Сам ребенок может потянуться к дедушке и бабушке Фриске в подростковом возрасте, если не найдет поддержку у своей семьи, но сейчас это ему в голову не придет», — считает психолог.

«Со временем люди меняются, и, возможно, родители Жанны Фриске наконец-то обретут душевное спокойствие. Когда интерес к певице утихнет и её отец перестанет ходить по ТВ-шоу, у Платона может появиться интерес к дедушке и бабушке. Пока же, если он посмотрит любое интервью Владимира, не увидит в этом мужчине безопасного человека. Обиженного, озлобленного, того, от которого хочется держаться подальше увидит, а своего-родного — нет. Чтобы Платон потянулся к общению с бабушкой и дедушкой, может потребоваться время, терпение и, возможно, посредничество нейтральной стороны. Важно уважать чувства и желания каждого участника, а также создать безопасную и поддерживающую среду для возможного диалога. Чтобы процесс воссоединения с внуком пошел, нужно наладить отношения между Дмитрием и Владимиром», — резюмировал эксперт.