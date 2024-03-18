Психолог Корендясева считает, что Казьмина может вернуться на ТВ после операции

Долгое время Алиса Казьмина боролась с редким аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее стал разрушаться нос. Знаменитость отказалась от светских мероприятий, съемок на ТВ и прятала внешность под маской. Однако в 2024 году стало известно о том, что экс-супруга Андрея Аршавина перенесла операцию по восстановлению носа. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева предположила, как изменится жизнь Алисы после операции.

«Эта серия операций – не просто восстановление внешности, это возвращение к себе, к возможности спокойно чувствовать себя в общественных местах, возвращение к карьере на ТВ и модельной индустрии», — считает эксперт.

По мнению психолога, восстановление носа способно повлиять на самооценку Алисы. Вероятно, после преображения она вновь вернется в мир моды. Операция способна послужить началу новой фазы в ее карьере.

«Восстановление носа для Алисы – это не просто операция, а новая страница в ее истории, самопознание и самовыражение. Это шанс на возвращение к своим мечтам и амбициям. Алиса – символ силы и упорства, и ее история вдохновляет нас на преодоление любых трудностей и веру в себя», — высказалась Екатерина.