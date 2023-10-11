Психолог Корендясева рассказала, каким мог бы быть брак Успенской и Киркорова

Во время интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. По словам певицы, Филипп Киркоров за неделю до свадьбы с Аллой Пугачевой собирался на ней жениться. Мы решили предположить, каким бы был брак двух ярких личностей. Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Екатерина Корендясева.

С одной стороны, может показаться, что миры Любови и Филиппа слишком разные и они не смогли бы сохранить семейную связь. А с другой — артисты причастны к творчеству и понимают, чего стоит звездная карьера. Вот почему у партнеров не возникали бы вопросы о затянувшихся гастролях и поздних репетициях.

При этом не стоит отрицать, что у знаменитостей разный стиль жизни.