Психолог Корендясева рассказала, каким мог бы быть брак Успенской и Киркорова
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Во время интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. По словам певицы, Филипп Киркоров за неделю до свадьбы с Аллой Пугачевой собирался на ней жениться. Мы решили предположить, каким бы был брак двух ярких личностей. Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Екатерина Корендясева.
С одной стороны, может показаться, что миры Любови и Филиппа слишком разные и они не смогли бы сохранить семейную связь. А с другой — артисты причастны к творчеству и понимают, чего стоит звездная карьера. Вот почему у партнеров не возникали бы вопросы о затянувшихся гастролях и поздних репетициях.
При этом не стоит отрицать, что у знаменитостей разный стиль жизни.
«У Киркорова есть мировая слава, гастроли в разных странах, постоянные съемки и репетиции. Успенская предпочитает более спокойный образ жизни. Это может осуществлять большое давление на семейные отношения. Но, мне кажется, они бы нашли компромисс для создания брака. Филипп разнообразил бы досуг Успенской, внеся в него активность. А более спокойный образ жизни певицы стал бы тихой гаванью для Киркорова», — высказалась эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
Карьера артистов подвержена взлетам и падениям, и это может сказываться на отношениях. Как партнерам, Успенской и Киркорову было бы важно поддерживать и вдохновлять друг друга в сложных моментах. Кроме того, брак известных личностей сопровождается повышенным вниманием общественности. Скандалы и сплетни могли бы стать фактором, влияющим на сохранение тепла в отношениях.
Таким образом, Любовь Успенская и Филипп Киркоров — это пара, которая имела потенциал для успешного брака, несмотря на различия в их мирах.
Может ли брак двух лидеров стать счастливым?
«Пары, где оба партнера активно проявляются в мир, — вовсе не редкость. Редкость — это долгосрочные отношения в таком союзе. Если вы два лидера, то важно давать пространство для отношений. Если паре удается разделять личное от работы, не нести конкуренцию в семью, то у нее есть все шансы на счастливые отношения», — резюмировала психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог