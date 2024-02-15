Психолог Корендясева объяснила, почему Полина Гагарина выбирает неуспешных мужчин

Полина Гагарина — известная российская певица, которая обрела признание после участия в «Евровидении». Она является яркой, талантливой и красивой личностью, вызывающей большой интерес у публики. Особенно поклонников Полины интересует ее личная жизнь. Сперва все следили за ее браком с фотографом Дмитрием Исхаковым, затем — за отношениями с танцором Станиславом Миковым. Одна из особенностей ее личной жизни заставляет задуматься: почему Полина постоянно выбирает партнеров, которые менее успешны? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Екатерина Корендясева.

«Первое объяснение может быть связано с некоторыми аспектами детства Гагариной. Упоминание о том, что она была «домашней маминой девочкой», может намекать на влияние эмоциональной связи с матерью. Если ее мама всегда была главным лицом в семье, Полина могла внутренне связывать любовь и привлекательность с некоторой формой зависимости от более успешного или доминирующего партнера», — высказалась психолог.

Подобные отношения с мамой также могут свидетельствовать о желании удовлетворить потребности в заботе и защите, которые Полина может найти в отношениях с менее успешными партнерами.

«Вторым объяснением может быть страх Полины перед конкуренцией. Быть знаменитостью и женщиной с успешной карьерой не всегда легко. Она может опасаться, что успешный партнер превзойдет ее в профессиональном плане или утащит все внимание на себя. Это может привести к эмоциональному соперничеству или неполному чувству реализации. В таком случае, выбирая менее успешных партнеров, она подсознательно сохраняет контроль над ситуацией», — пояснила эксперт.

Третье объяснение может крыться в ее личностных чертах и предпочтениях. Возможно, Полину привлекают партнеры, которые не сосредотачиваются только на карьере, но при этом приносят в отношения другие ценности. Речь идет про эмоциональную поддержку, умение радоваться мелочам или служение другим людям. Она может ценить эти человеческие качества и предпочитать их более высокому социальному статусу или материальному достатку.

«Четвертым объяснением может быть самокритичность Полины Гагариной. После изучения ряда ее интервью мне показалось, что она обладает характером сдержанного перфекциониста, который всегда стремится к идеалу и прилагает большие усилия для достижения своих целей. «Я не слушаю свои песни», «Я не выношу себя на экране». Такие люди очень требовательны к себе и критично относятся к достижениям», — сообщила психолог.

При выборе партнера самокритичность и низкая самооценка могут сыграть важную роль. Часто перфекционисты испытывают чувство недостаточности или неудовлетворенности своими достижениями. Они постоянно стремятся быть лучше и могут критически относиться к себе даже при очень высоких результатах. В итоге, подсознательно они могут выбирать менее успешных партнеров, чтобы поддерживать свою нестабильную самооценку и избегать сравнения с более успешными людьми.

«Гагарина может предпочитать партнеров, которые требуют ее заботы и поддержки, что соответствует роли «правильной девочки». Такие отношения дарят ей чувство удовлетворения и принадлежности, но могут оказаться несбалансированными и не позволить ей получить поддержку в равной мере по отношению к себе», — резюмировала Екатерина.