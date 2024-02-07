Психолог Корендясева назвала экранный образ Аллы Михеевой ее защитной реакцией

Алла Михеева — прекрасный пример того, как внутреннее стремление к успеху и независимость могут привести к сильным результатам, несмотря на наложенные стереотипы. Известно, что в медийном пространстве она создала себе «образ дурочки»: непосредственность, наивность и отличное чувство юмора стали визитной карточкой Аллы. Мы решили выяснить, какие психологические мотивы скрываются за созданием данного образа. Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Екатерина Корендясева.

«У меня есть предположение, что Михеева осознано развивала данный образ как защитную реакцию на внешние ожидания окружающих. Многие люди склонны оценивать других, основываясь на первых впечатлениях. Будучи добродушной, веселой и немного наивной, Алла Михеева, возможно, намеренно подчеркивала эти черты, чтобы снизить ожидания окружающих», — высказалась эксперт.

Психолог отметила, что экранный образ отличается от реального. Несмотря на наружное восприятие, телеведущая является амбициозной девушкой с яркими планами на будущее.

«Стремление Михеевой к успеху и независимости становится заметным при более близком знакомстве с ее карьерой и достижениями. Именно эти качества позволили Алле преодолеть негативные стереотипы и построить успешную карьеру», — считает психолог.

Какие могут быть психологические мотивы, ставшие причиной для создания данного образа?

В некоторых интервью Алла говорила, что считала себя нелюбимой дочерью. Более того, она всегда стремилась быть хорошей в глазах родителей. Одним из ярких доказательств её слов стала покупка родителям жилья, хотя сама она на тот момент недвижимостью не обладала. Эта потребность в признании и одобрении может быть одной из основных причин, почему она развивала образ, который казался глупым, но забавным.

Алла также говорила, что в детстве она донашивала вещи за сестрой и была похожа на пацанку. Сейчас же мы можем увидеть яркий и даже несколько карикатурный образ блондинки в розовом.

«Могу предположить, что это компенсация детства, которая может звучать как негласное убеждение: «Вы меня пацанкой сделали и такой не принимали, а теперь посмотрите, какой я стала!»» — пояснила эксперт.

Таким образом, Алла Михеева — пример сильной и влиятельной девушки, которая не дает стереотипам и предрассудкам определить ее путь к успеху.

«Стремление казаться наивной и веселить публику могло быть психологическим механизмом, основанном на компенсации детских переживаний. Важно отметить, что ее настоящая сила и решимость лежат в глубине характера», — резюмировала психолог.