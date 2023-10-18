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15:57, 18 октября 2023
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Психолог Дмитриева рассказала, каким бы мог быть брак Безрукова и Гусевой

Психолог Дмитриева рассказала, каким бы мог быть брак Безрукова и Гусевой

© Starface.ru

Актеры Сергей Безруков и Екатерина Гусева стали известны благодаря «Бригаде». В начале нулевых зрители впервые увидели криминальный сериал, в котором знаменитости сыграли главные роли. По сюжету, герои Сергея и Екатерины являлись парой. Актеры так правдоподобно изобразили влюбленных, что им стали приписывать роман в реальной жизни. Мы решили предположить, каким бы был союз двух ярких личностей. Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Надежда Дмитриева.

По словам эксперта, актеры — мастера перевоплощений. В одном интервью Безруков обмолвился, что у них с Екатериной «было все по-настоящему: и любовь, и чувства». При этом Надежда отметила: высказывание Сергея могло относиться как к их партнерству на площадке, так и к чему-то большему.

«Оценивать потенциальный союз Безрукова и Гусевой исходя из актерских образов будет неправильно. Хотя интересно представить, какой бы они могли быть парой», — высказалась эксперт.

Надежда Дмитриева

Психолог

Надежда отметила, что общая сфера деятельности могла бы сплотить артистов. Сергей и Екатерина совмещали бы творческие интересы и дарили бы друг другу вдохновение.

«Безруков, известный страстным характером, мог бы придать семейной жизни тепло и яркие моменты. Возможно, он мог бы превратить каждый день в маленький творческий праздник. Харизматичная Екатерина стала бы страстной партнершей. Она могла бы организовать семейную жизнь, придавая ей структуру и порядок. Екатерина, как актриса, была бы идеальной поддержкой для мужа в его творческих начинаниях», — поделилась мнением Надежда.

Надежда Дмитриева

Психолог

Таким образом, Сергей Безруков и Екатерина Гусева — пара, которая имела потенциал для успешного брака.

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