Психолог Дмитриева рассказала, каким бы мог быть брак Безрукова и Гусевой

Актеры Сергей Безруков и Екатерина Гусева стали известны благодаря «Бригаде». В начале нулевых зрители впервые увидели криминальный сериал, в котором знаменитости сыграли главные роли. По сюжету, герои Сергея и Екатерины являлись парой. Актеры так правдоподобно изобразили влюбленных, что им стали приписывать роман в реальной жизни. Мы решили предположить, каким бы был союз двух ярких личностей. Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Надежда Дмитриева.

По словам эксперта, актеры — мастера перевоплощений. В одном интервью Безруков обмолвился, что у них с Екатериной «было все по-настоящему: и любовь, и чувства». При этом Надежда отметила: высказывание Сергея могло относиться как к их партнерству на площадке, так и к чему-то большему.