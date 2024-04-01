Психолог Березкина заявила, что Бондарчук хочет вернуть внимание бывшего мужа

7 лет назад стало известно о разводе Светланы и Федора Бондарчуков. Знаменитости разошлись тихо и без скандала. Однако с недавних пор в Сети стали появляться новости о многочисленных исках Светланы о разделе имущества. Психолог Ксения Березкина считает, что подобным способом Светлана решила вернуть внимание бывшего. Эксперт поделилась мнением в беседе с изданием «Страсти».

Психология разводов

Развод — это событие-триггер. Оно активизирует те программы, которые уже были «в арсенале» мужчины и женщины.

Три основные программы:

Желание отомстить

«Скорее всего, это не наш случай, потому что с момента развода прошло много времени. Месть — хоть и «холодное блюдо», но не настолько. Плюс, оно всегда сопровождается эмоциональными поступками: публичными обвинениями, копанием в «нижнем белье». Мы помним подобные кейсы среди звёздных пар, это всегда очень ярко», — пояснила психолог.

Стремление разорвать связь раз и навсегда

«Тоже не похоже на поведение Светланы и Федора. При таком сценарии супругам сложно сохранять контакт даже ради детей», — высказалась эксперт.

Третий сценарий — вернуть внимание бывшего любой ценой. Другой его подвид — бросить все силы на борьбу с несправедливостью.

«Это больше похоже на поведение Светланы. В какой-то момент её возмутило, что Федор не выполнил свои обязательства, что и спровоцировало телеведущую на активные действия», — считает Ксения.

Светлая и теневая сторона в браке

В каждом союзе есть светлая и теневая стороны.

Светлая — это публичная, социально одобряемая. Её транслировали нам супруги до и после развода. Поэтому все так восхищались их браком и достойным разрывом отношений.

Теневая — это всё, что скрыто: противоречия, недосказанности, конфликты. Если их вовремя не вытащить наружу и не проговорить, то в любой момент «бомба» может взорваться. И тогда иск в суд — это лишь «вершина айсберга». Следствие того, что копилось годами.

Отношения с отцом детей — это навсегда

У Светланы и Федора дети уже взрослые, но это не значит, что подобные стрессовые события никак на них не влияют. Женщина, которая решила вступить на тропу «войны» с бывшим, должна осознавать, что она влияет на формирование образа отца. Это не значит, что нужно отказываться от алиментов или нечестно делить имущество.

«Важно избегать чрезмерных ожиданий. Принять тот факт, что брак закончен. Еще стоит держать фокус на новых отношениях. Тем более у Светланы прекрасный новый муж и маленький ребенок. Есть куда направить энергию», — резюмировала психолог.