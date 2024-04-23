Психолог Березкина объяснила, почему Муцениеце начала роман с женатым Кологривым

Последнюю неделю все активно обсуждают признание Никиты Кологривого о романе с Агатой Муцениеце. По версии актера, связь была недолгой и помогла им вжиться в роли супругов. Актриса не подтвердила, но и не опровергла эти слухи. Возможно ли, что Агата снова повелась на «плохого парня»? Может ли девушка, которая столкнулась с изменой, согласиться на роль любовницы? Об этом сайту «Страсти» рассказала психолог Ксения Березкина.

Что такое любовь?

Сценарий любви закладывается в детстве. Ребенок смотрит на то, как строятся отношения родителей и формирует свое представление о норме. Отсюда получаем много деструктивных установок, которые человек проигрывает во взрослой жизни.

Девушки, которые выбирают плохих парней, чаще всего реализуют следующие сценарии любви:

Любовь = контроль. Он изменяет, не приходит домой, а она пытается выяснить, где он, отслеживает каждый шаг.

Любовь = эмоциональные качели. Тогда «плохиши» — это источник чувств, драмы, без которой невозможны нормальные отношения.

«Так как у Агаты рано умер отец, то её сценарий любви может строиться по принципу избегания. У неё перед глазами был пример сильной мамы, которая сама тянула троих детей. Плохой парень, в этом случае, — это гарантия того, что у актрисы не будет долгих и близких отношений, ведь они ей не нужны. Она всё может сама», — считает психолог.

«Все что-то там выступают по поводу того, что я без детей, что я их отправила и так далее. Дело в том, что я работаю. И слава Богу. Мамочка работает, чтобы деточки потом вместе с ней за городом жарили мясо и бегали по двору. Мама сможет всё», — говорила Агата в соцсети.

Почему обманутая жена может стать любовницей?

Агата неоднократно намекала, что развелась с Павлом Прилучным из-за его измен. Однако, если верить словам Никиты, спустя время актриса сама выступила в роли разлучницы. Психолог считает, что Агата могла стать «третьей», чтобы «залечить старые раны».

«Она ищет «мужчину-пластыря». Мол, серьёзные отношения сейчас не нужны, а тут — точно без обязательств. В интервью Агаты проскальзывают такие мысли», — считает эксперт.

«Короче, мне кажется, браки не работают. Нужны свободные отношения. Мне кажется, такое самое классное решение», — говорила актриса.

«Нужно осторожно играть в эти игры и чётко понимать: зачем я это делаю? Любовница — это женщина, которая потеряла самоценность и хочет вернуть её, конкурируя с женой. Но так это не работает. Поэтому важно повышать свою ценность и укреплять себя психологически другими способами, чтобы построить глубокие и долгие отношения», — резюмировала психолог.