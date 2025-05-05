Провоцируют отеки на лице: что скрывает 64-летняя Екатерина Андреева

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева в свои 64 года может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. При этом у нее хватает энергии не только работать, но и путешествовать по миру. Сама Екатерина неоднократно заявляла, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, но уделяет особое внимание правильному питанию и спорту. В Сети же обратили внимание, что журналистка часто появляется в кадре с отечностью на лице, а также заподозрили, что она слишком сильно редактирует свои снимки. Как на самом деле Андреевой удается выглядеть моложе своих лет? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как отметила специалист, Екатерина Андреева действительно находится в отличной форме — ухоженная, энергичная, собранная. Телеведущая явно следит за собой, и тут не только про внешность, но и про дисциплину: питание, режим, уход — все это в ее системе.

Стоит отметить, что при этом у Екатерины время от времени действительно появляется отечность на лице — особенно в нижней трети, а также в зоне вокруг глаз и щек. Это может происходить по разным причинам.