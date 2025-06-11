«Провела огромную работу»: что помогает МакSим бороться с рецидивами алкогольной зависимости

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, в последние годы привлекла внимание не только своими песнями, но и личной трансформацией. После тяжелого периода, связанного с алкогольной зависимостью, она буквально преобразилась: похудела, посвежела и активно взялась за работу. О том, как 42-летней Марине удалось взять себя в руки и вернуться в форму, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как отметила специалист, при алкогольной зависимости происходит комплексное поражение организма: печень страдает от жирового гепатоза, гепатита и в тяжёлых случаях — цирроза, также угнетение когнитивных функций, развитие тревожных и депрессивных расстройств. На внешности нельзя не заметить следов токсикации: нарушается выработка кортизола, инсулина, эстрогенов, что влияет на вес, настроение и внешний вид, а замедление обмена веществ провоцирует отёки, набор массы тела.

По имеющимся данным, после серьёзных проблем со здоровьем в 2021 году (в том числе госпитализации с COVID-подобными симптомами и комой), певица начала реабилитационный курс. Она прошла детоксикацию организма с помощью инфузионной терапии и препаратов, восстанавливающих функции печени. Не исключила доктор Пришвина и лечение артистки с помощью антидепрессантов и анксиолитиков.

Естественно, певице был необходим переход на здоровое питание, поэтому МакSим исключила простые углеводы и сахар, что помогло избежать скачков инсулина. Она увеличила количество белковой пищи в своем рационе для восстановления мышечной массы. Для улучшения работы почек и уменьшения отеков певица снизила потребление соли, а для нормализации уровня инсулина и пищеварения перешла на дробное питание - пять приемов пищи маленькими порциями.

Постепенно на фоне нормализации режима дня и питания МакSим начала вводить физическую активность. Сначала лёгкие кардио-нагрузки: ходьба, плавание, а затем и упражнения на выносливость, растяжка и йога. По данным из Сети, сейчас певица ввела силовые тренировки с тренером для восстановления тонуса и сжигания жира.