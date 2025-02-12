Провал или удачная находка? Профессор моды оценила образ Колокольникова на премьере «Белого лотоса»

Юрий Колокольников вслед за Юрой Борисовым покоряет зарубежное кино. Так, актер снялся в сериале «Белый лотос», премьера которого состоялась в Лос-Анджелесе. Юрий вышел в свет в белоснежном костюме и дополнил образ солнечными очками. По мнению профессора моды РГУ им. А. Н. Косыгина, члена Союза дизайнеров России Надежды Коробцевой, наряд Колокольникова является удачным и добавляет ему брутальности. Эксперт оценила образ артиста в беседе с сайтом «Страсти».

«Юрий появился на премьере «Белого лотоса» в Лос-Анджелесе в белом, молочного оттенка костюме, чем произвел определенный фурор. Креативный костюм необычного, ассиметричного кроя по всем параметрам подходит актеру, и если можно что-то сказать о наряде, то только позитивное. Манера ношения на голое тело – такая манера свойственна актерской элите – придает образу необыкновенную брутальность. Этот костюм не просто удачен, он очень хорошо выделяет Юрия, делает его еще более великолепным и «дорогим»», — высказалась эксперт.

Коробцева считает, что у актера прекрасное чувство стиля, на которое повлияло проживание за границей. К тому же, по мнению эксперта, Юрия выручают внешние данные: его модельную фигуру трудно чем-то испортить. При этом Надежда посоветовала артисту разнообразить цветовую палитру образов.