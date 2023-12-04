«Прощение — не гарант близости»: почему Асмус уже много лет не может помириться с мамой
Психолог Корендясева объяснила, почему Асмус не может помириться с мамой много лет.
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Кристина Асмус никогда не скрывала напряженных отношений в семье. Кроме того, 3 года назад она объявила, что перестала общаться с мамой. Как выяснилось, родственницы до сих пор не могут наладить общение. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева прокомментировала конфликт в семье Асмус.
По словам эксперта, отношения с мамой влияют на жизнь взрослой женщины. Именно она формирует восприятие мира и тип привязанности у дочери: от этого зависят ее отношения с мужчинами. Вот почему конфликт с матерью может оставить психологическую травму.
«Важно учитывать серию факторов: темперамент человека, его ранимость, особенности нервной системы. Не каждого ребенка травмируют конфликты. Но когда мама и папа говорят, что ребенок родился ради двухкомнатной квартиры, как было в случае с Асмус, то это травматично и болезненно», — высказалась психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
Екатерина предположила, что актрису терзают отношения с мамой. Вот почему она выносит конфликт на всеобщее обозрение.
«У нас есть физический возраст (сколько нам лет), биологический (на какой возраст ощущает себя наше тело) и психологический (насколько мы взрослые ментально). Бывает, что человек физически вырос, а ментально застревает в переживаниях, которые были много лет назад. Кристину терзают ее отношения с мамой, в ней много обиды. Таким способом она пытается справиться с внутренним адом. Также Асмус писала, что в семье присутствовало насилие. Это еще сильнее разрушает ощущение родительской любви и отдаляет от близкого контакта», — пояснила эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
В свое время Кристина услышала от мамы, что ей надо работать в магазине. Существует вероятность, что успехи Асмус в актерской карьере — способ доказать свою значимость.
«Довольно унизительный контекст. Для одних детей такое отношение родителей может стать пророческим, а для других — стимулирующим: «Я докажу, что вы были неправы!». Предполагаю, что Кристина относится к последней категории», — считает Екатерина.
Екатерина Корендясева
Психолог
Могут ли родственницы наладить отношения?
«Ключевым фактором примирения будет искренний разговор Асмус с родителями. Далеко не каждый родитель готов услышать, что он где-то ошибся, не каждый готов извиниться. Если им удавалось годами не общаться, учитывая рождение внучки, думаю, с обеих сторон над желанием сохранить отношения преобладает гордыня», — высказалась психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
Сможет ли Асмус простить мать?
«Я думаю, это вполне реальный ход событий, при этом прощение — не гарант близости. Я бы сказала даже «не простить», а «принять» тот опыт и те отношения, которые у них с мамой существуют. Принятие опыта позволит освободиться от боли», — резюмировала Екатерина.
Екатерина Корендясева
Психолог