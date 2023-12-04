«Прощение — не гарант близости»: почему Асмус уже много лет не может помириться с мамой

Кристина Асмус никогда не скрывала напряженных отношений в семье. Кроме того, 3 года назад она объявила, что перестала общаться с мамой. Как выяснилось, родственницы до сих пор не могут наладить общение. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева прокомментировала конфликт в семье Асмус.

По словам эксперта, отношения с мамой влияют на жизнь взрослой женщины. Именно она формирует восприятие мира и тип привязанности у дочери: от этого зависят ее отношения с мужчинами. Вот почему конфликт с матерью может оставить психологическую травму.