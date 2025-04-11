«Процесс требует времени»: смогут ли Муцениеце и стесняющийся ее сын восстановить общение

Несмотря на решение суда, сын Агаты Муцениеце занял сторону отца и остался жить с ним. Более того, по данным СМИ, Тимофей почти не общается с мамой, стесняясь ее выступлений в кабаре. Якобы мальчик столкнулся с буллингом со стороны сверстников. Психолог Катерина Рублева считает, что актрисе нужно принять чувства сына и быть открытой к диалогу для решения проблемы. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Подростковый возраст – период формирования идентичности и высокой чувствительности к мнению сверстников. Социальное одобрение крайне важно, а любое «отклонение» может стать поводом для насмешек. Публичная профессия матери и ее сценическая работа стали для Тимофея таким «отклонением», спровоцировав буллинг. Буллинг разрушительно действует на психику подростка, приводя к снижению самооценки, тревожности, социальной изоляции и проблемам в отношениях с родителями. Отказ Тимофея жить с матерью может быть прямым следствием пережитого буллинга, попыткой дистанцироваться от источника боли и стыда, обрести безопасное пространство с отцом. Развод родителей и необходимость выбирать сторону также могли повлиять на ситуацию», — высказалась психолог.

По словам эксперта, дети, которые подвергаются подавлению в семье, чье мнение не учитывается, кто не имеет права сказать «нет» или выразить свое несогласие, часто испытывают трудности с отстаиванием своих границ в социуме, в частности в школе. Не имея опыта выражения своей позиции дома, они могут быть не готовы дать отпор обидчикам, чувствуя себя бесправными и не имея внутренней опоры.

Катерина считает, что в произошедшей ситуации обоим родителям стоит обратить на это особое внимание, важно позволить ребенку высказывать своё мнение, даже если оно расходится с их, проявить мудрость, поставив благополучие ребенка на первое место.