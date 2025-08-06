«При хроническом стрессе снижается аппетит»: как 65-летний Дмитрий Дибров похудел на 20 кг

Телеведущий Дмитрий Дибров в свои 65 лет похудел на 20 килограммов. В чем же причина такого внезапного преображения: диета или пережитый стресс из-за предполагаемой измены 35-летней жены Полины Дибровой с другом семьи? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Известно, что в 2020 году Дибров перенёс микроинсульт прямо во время светского выхода. Сначала — внезапная дезориентация, затем госпитализация и месяцы восстановления. Он сам позже признавался: речь временами отказывала, пальцы не слушались и приходилось буквально заново обучать себя элементарным вещам.

Это событие стало не просто звоночком, а крутым поворотом в жизни. После выписки телеведущий полностью пересмотрел образ жизни: отказался от алкоголя, бросил курить, перешёл на щадящий режим питания и физических нагрузок.