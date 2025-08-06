«При хроническом стрессе снижается аппетит»: как 65-летний Дмитрий Дибров похудел на 20 кг
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Телеведущий Дмитрий Дибров в свои 65 лет похудел на 20 килограммов. В чем же причина такого внезапного преображения: диета или пережитый стресс из-за предполагаемой измены 35-летней жены Полины Дибровой с другом семьи? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Известно, что в 2020 году Дибров перенёс микроинсульт прямо во время светского выхода. Сначала — внезапная дезориентация, затем госпитализация и месяцы восстановления. Он сам позже признавался: речь временами отказывала, пальцы не слушались и приходилось буквально заново обучать себя элементарным вещам.
Это событие стало не просто звоночком, а крутым поворотом в жизни. После выписки телеведущий полностью пересмотрел образ жизни: отказался от алкоголя, бросил курить, перешёл на щадящий режим питания и физических нагрузок.
«Диета, которой придерживался Дибров после инсульта прописывается всем пациентам с данным заболеванием в анамнезе и является строго медицинским предписанием. Другой момент в том, что не все его придерживаются. Врачи, вероятно, назначили гипонатриевую и гипохолестериновую диету. Исключили жирные и жареные продукты, колбасы, красное мясо, сало. Также была сведена к минимуму соль, не более 3–4 граммов в день. Полный отказ от сахара. В идеале заменять его можно ягодами, фруктами с низким гликемическим индексом. Также после инсульта алкоголь под строгим запретом. И, конечно, рацион сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, но с дефицитом калорий, который высчитывается индивидуально»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
В результате уже через несколько месяцев Дибров значительно изменился. Сначала он похвастался снижением веса на 7 килограммов, а в течение пары лет вес снизился на 20 килограммов.
Питание Диброва, вероятно, выглядело так:
- Утро: омлет на пару, отрубной хлеб, зелёный чай.
- Полдник: творог или нежирный йогурт.
- Обед: нежирная рыба, варёные овощи, гречневая каша.
- Перекус: несладкое яблоко или горсть орехов.
- Ужин: тушёная куриная грудка с брокколи.
- Поздно вечером: стакан кефира или отвара трав.
Не исключено, что на фоне восстановительного периода случился ещё один момент. А конкретно психоэмоциональный стресс, вызванный переменами в личной жизни. В СМИ начали циркулировать слухи по поводу измен молодой жены Диброва. Данные истории всё больше подогревали интерес публики, что усугубляло стресс Дмитрия.
«Это состояние естественно влияло и на здоровье, и на внешний вид. При хроническом стрессе снижается аппетит, нарушается пищеварение. Уровень кортизола растёт, ускоряя расход калорий. А еще нарушается сон, а это критично для обмена веществ. Конечно, такое похудение на фоне эмоциональных перепадов нельзя назвать здоровым, организм при этом работал на износ. Стоит помнить, что у мужчин старше 60 лет резкое снижение массы тела должно происходить исключительно под контролем врачей. Иначе есть риски потери мышечной ткани, нарушения водно-солевого баланса, дефицита микроэлементов. Все это может привести к апатии и быстрой утомляемости»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Даже если у вас нет проблем с сердечно-сосудистой системой, будет полезно применить некоторые привычки и к своей жизни. Во-первых, переосмыслить свои предпочтения, а не просто бежать за цифрами на весах. Во-Вторых, сбалансированное меню из нежирных, не переработанных продуктов. Обязательно сон в течение 7-8 часов в день. Конечно, важно полностью отказаться от сахара и алкоголя. Важно добавить физическую активность, хотя бы 5000 шагов в день. И избегать по возможности стресса.