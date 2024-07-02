«Прежде всего образ жизни»: диетолог оценила формулу стройности 41-летней Анастасии Стоцкой
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41-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая с годами практически не меняется. Она призналась, что выработала собственную формулу, которая позволяет ей не поправляться: не есть после шести вечера, пить побольше воды и почаще двигаться. Сайт «Страсти» поинтересовался у диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога с доказательным подходом Натальи Лазуренко, действительно такая система питания помогает без вреда для здоровья сохранять фигуру и молодость, или же Стоцкая лукавит.
Утверждение первое: не есть после шести
Анастасия Стоцкая говорит о том, что старается не есть после шести вечера. Есть ли в этой рекомендации рациональное зерно? Как пояснила доктор Лазуренко, после 17:00 организм постепенно начинает готовиться к ночи, меняется гормональная активность, активность ферментов, метаболических процессов. Организм может быть более восприимчивым к качеству еды, которая приходит вечером. Есть даже целое направление в питании - интервальное голодание, но оно имеет ряд противопоказаний к использованию и должно проводиться под контролем врача.
«У некоторых людей просто не получается не есть после шести. Многие мои пациенты приходят домой только к 21:00 уставшие и голодные. Поэтому важно, чтобы на ужин была простая, не тяжелая и понятная пища. То есть, все же кормить организм, но не переедать. Кстати, Анастасия Стоцкая и не скрывает, что все индивидуально, но именно ей подошел такой вариант питания».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Утверждение второе: отказ от сладкого, сахара и мучного
Как отметила эксперт, важно понимать, что у организма есть самостоятельные резервы и ресурсы для компенсации недостаточности глюкозы (сахара), и при условии снижения уровня глюкозы в крови, мозг прекрасно может активизировать внутренние процессы, которые ему эту глюкозу предоставят.
Сахар организм умеет получать не только из конфеток и булочек. Необходимую глюкозу он получит, например, из фруктов, овощей, злаков и так далее. Только процесс этот будет не сверхскоростной и болезненный, а планомерный, энергетически выгодный с возможностью контроля аппетита и долгой сытостью.
«Как прекрасно, что Анастасия Стоцкая выбрала такое важное правило для составления своего рациона. Ведь не секрет, что избыток простого сахара в рационе может приводить к рискам преждевременного старения клеток. Наша звезда - очаровательная рыжая бестия радует нас своей свежестью, и красотой. Так держать».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Утверждение третье: физическая активность
Помимо питания Анастасия Стоцкая говорит о том, что обязательно надо добавлять физическую активность. И с этим пунктом также согласилась диетолог. Она пояснила, что именно в тандеме правильное персонализированное питание и посильная физическая активность дают потрясающий результат не только для снижения веса, но и в процессе контроля веса на долгосрочной перспективе.
«Вообще, мне как врачу, очень импонирует подход Анастасии Стоцкой в выборе формулы ее стройности. Она говорит о том, что это должен быть прежде всего образ жизни. Другими словами, для того чтобы пользоваться такими результатами, важно постоянно их поддерживать. Если вы откладываете свое изменение на понедельник, вероятнее всего тот самый понедельник может и не наступить. Поэтому только постоянная система понятных и простых для выполнения действий, и привычек может привести к таким результатам, которые вы себе сами запланировали».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Утверждение четвертое: пить побольше воды
Как пояснила диетолог, употребление достаточного количества воды необходимо для поддержания здоровья и всех процессов в организме. Вода - самый лучший детокс.
Таким образом, формула стройности Анастасии Стоцкой действительно имеет положительные результаты. Если певица будет продолжать следовать ей, то сможет остановить время еще не на один год.