«Прежде всего образ жизни»: диетолог оценила формулу стройности 41-летней Анастасии Стоцкой

41-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая с годами практически не меняется. Она призналась, что выработала собственную формулу, которая позволяет ей не поправляться: не есть после шести вечера, пить побольше воды и почаще двигаться. Сайт «Страсти» поинтересовался у диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога с доказательным подходом Натальи Лазуренко, действительно такая система питания помогает без вреда для здоровья сохранять фигуру и молодость, или же Стоцкая лукавит.

Утверждение первое: не есть после шести

Анастасия Стоцкая говорит о том, что старается не есть после шести вечера. Есть ли в этой рекомендации рациональное зерно? Как пояснила доктор Лазуренко, после 17:00 организм постепенно начинает готовиться к ночи, меняется гормональная активность, активность ферментов, метаболических процессов. Организм может быть более восприимчивым к качеству еды, которая приходит вечером. Есть даже целое направление в питании - интервальное голодание, но оно имеет ряд противопоказаний к использованию и должно проводиться под контролем врача.