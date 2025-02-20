Поверхностная мера? Психолог рассказала, что скрывается за сменой имиджа Моргенштерна*

Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) уже несколько месяцев находится в рехабе. Артист раскаивается из-за скандального прошлого и желает начать жизнь с чистого листа. Недавно он свел тату с лица, считая, что это поможет ему обновиться. Однако психолог Катерина Рублева убеждена в обратном: смена имиджа не гарантирует внутренней трансформации. Также эксперт усмотрела в вызывающем поведении артиста его неуверенность. Рублева поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Стоит задаться вопросом: действительно ли это поможет ему начать всё с чистого листа, или это лишь поверхностная мера, не затрагивающая глубинные проблемы? На протяжении своей карьеры Моргенштерн* неоднократно привлекал внимание общественности своими эпатажными выходками и вызывающим поведением. Он создавал образ человека, которому всё равно на общественное мнение. Но, возможно, за этой маской скрывается неуверенность и желание найти своё место в мире. Сведение татуировок может быть попыткой избавиться от старого образа, но это не гарантирует внутренней трансформации», — высказалась эксперт.

По словам психолога, изменение имиджа — это лишь внешний шаг, который не решает внутренних конфликтов. Если человек не работает над психологическими проблемами, то смена облика не принесет долгосрочных изменений. Возможно, артист ищет утешение в смене имиджа, потому что это более легкий путь, чем разбираться с глубокими личными вопросами.