«Поведение вызывает недоумение»: психолог рассказал, как Климова обманула россиян во время интервью

В новом интервью Екатерина Климова заявила о разочаровании в личной жизни и извинилась перед детьми за отсутствие полной семьи. Психолог Станислав Самбурский считает, что интервью актрисы похоже на театральную игру, а словами о разводе она хотела вызвать жалость. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Интервью выглядит как игра, потому что Екатерина ведёт себя как женщина с низкой самооценкой, которая не уверена в себе. Она сидит на краешке стула с прямой спиной. Люди, которые испытывают неуверенность или напряжение, предпочитают сидеть на краю, так как ощущают, что их могут согнать в любой момент. При этом сложно заподозрить Екатерину в низкой самооценке после полусотни ролей в кино. Поведение Климовой вызывает недоумение: большие, почти плачущие глаза, короткие жесты, неудобная посадка на стуле. Возможно, образ «сироты Казанской» был намеренно выбран для съемки. Собеседница Екатерины удобно раскинулась на стуле и одета визуально гораздо дороже и более презентабельно, что создаёт поразительный контраст между двумя женщинами», — высказался эксперт.

Екатерина — профессиональная актриса, и ей одобрение нужно гораздо больше, чем обычным людям. Весь образ, который она создала, нацелен на то, чтобы её пожалели. Чувство жалости очень сильное, и, как вы помните, если жалеют, значит, любят. А что ещё нужно актрисе, если не внимание?

46 лет, три брака за плечами, четыре ребёнка. Здесь нет ничего такого, за что современное общество могло бы обвинить женщину.

«В покаянии Екатерины слышится лукавство: «Надеюсь, дети меня простят». Дети страдают от конфликтов в семье гораздо больше, чем от расставания родителей. Развод – это тоже травма, но однократный, а не затянувшееся на годы эмоциональное насилие. Травма от жизни в семье, где у родителей больше нет любви, гораздо глубже, хотя её меньше осознают взрослые. Дети могут повторять поведение родителей, если не осознают негативные аспекты. Екатерина каждый раз давала себе шанс на создание здоровых отношений, пробовала работать над своими эмоциями и поведенческими проблемами. Но когда отношения себя изживали, она позволяла себе переходить в следующие отношения. Слишком театральные жесты, слишком одинаково плачущие глаза на протяжении всего интервью, слишком яркий образ «хорошей девочки», да и свои длинные ноги она не забыла показать во всей красе», — резюмировал эксперт.