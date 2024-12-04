Потратила миллионы на неудачную пластику: как менялась внешность Инстасамки
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24-летняя блогер и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свою внешность. Однако, не всеми экспериментами она осталась довольна. К примеру, Дарья призналась, что удалила филлеры из губ, вернув им естественную форму, а теперь она еще и задумалась о том, чтобы избавиться от имплантатов в ягодицах. О внешности звезды в беседе с сайтом «Страсти» высказался звездный пластический хирург Сергей Свиридов.
Как подчеркнул специалист, Дарья действительно выполнила глютеопластику – операцию по изменению формы и размера ягодиц. Но из-за этого ее ягодицы стали непропорциональными по отношению ко всему телу.
«Такой результат можно получить, если применить ягодичные имплантаты больше физиологического размера человека. Кроме того, при наклоне Дарьи вперед, мы можем очень четко прослеживать контуры имплантата, которые выходят за пределы большой ягодичной мышцы. Перед такой операцией очень важно планировать объем, форму и профиль имплантатов. Для этого хирург должен говорить пациентке о том, что имплантат нужно подбирать в соответствии с ее физиологическими размерами. Только в таком случае можно получить очень хороший, естественный, гармоничный результат. Но стоит отметить, что на сегодняшний день позиция ягодичных имплантатов очень ослабла, потому что появилась липоскульптурирование, при котором полностью удаляется жир из талии, а потом с помощью него создается хорошая проекция ягодиц»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как отметил доктор Свиридов, с помощью липофилинга можно довольно легко увеличить ягодицы и впоследствии не будет никаких осложнений. А вот имплантаты со временем могут смещаться, вызывать разрывы и атрофию тканей, из-за чего вновь потребуются хирургические коррекции.
Хирург также обратил внимание на операции Инстасамки в области лица. По его словам, самое выразительное вмешательство – ринопластика. Ведь на ранних фото Дарьи можно увидеть достаточно длинный нос с широкими спинкой и кончиком. А сейчас ее нос более изящной формы.
«Инстасамка правильно сделала, решившись на такую коррекцию. Также у Дарьи была достаточно низкая линия бровей, которую ей приподняли с помощью эндоскопического лифтинга. Кроме того, она выполнила липосакцию в области шеи и подбородка, брылей. Сейчас мы видим более очерченный овал лица. Также можно отметить уменьшение объема в области щек. Это происходит за счет операции по удалению комочков Биша. Это жировые комочки, которые находятся в средней зоне лица. Была у Дарьи и пластика нижних век, за счет которой ушли переорбитальные грыжи – мешочки под глазами»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, доктор не исключил, что у Инстасамки введен либо жир, либо филлер в область скул. Здесь, по мнению специалиста, поработал либо косметолог, либо пластический хирург. Также была контурная пластика губ.
«В целом в области лица у Дарьи все хорошо, красиво и гармонично. Мне как специалисту нравятся ее естественные результаты. Что-то менять сейчас я бы ей не советовал. В будущем рекомендации по лицу будут состоять в уходовых процедурах кожи вокруг глаз, нижней зоны лица и шеи. Нужно будет применять различные косметологические процедуры, которые будут сохранять качество кожи Дарьи, избавлять ее от возрастных изменений: пигментных пятен, мелких сосудов, расширенных пор, мимических морщин. Можно применить ботокс, чтобы не возникали статические морщины. А вот от имплантатов в ягодицах я бы рекомендовал ей избавиться как можно скорее. Ведь на отдаленном сроке они будут опускаться и вызывать атрофию. И они смотрятся непропорционально, причиняют дискомфорт»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Сергей Свиридов прикинул, что Истасамка могла заплатить за свое преображение несколько миллионов рублей. Например, глютеопластика может стоить от 800 тысяч рублей до 1,2 млн рублей. Ринопластика – от 600 тысяч до 1,3 млн рублей. Эндоскопическая подтяжка – от 800 тысяч до двух миллионов рублей. Удаление комочков Биша – от 300 до 600 тысяч рублей. Контурная пластика губ обычно обходится в 30-40 тысяч рублей. Введение филлеров в область скул – 35- 45 тысяч рублей.