Потратила миллионы на неудачную пластику: как менялась внешность Инстасамки

24-летняя блогер и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свою внешность. Однако, не всеми экспериментами она осталась довольна. К примеру, Дарья призналась, что удалила филлеры из губ, вернув им естественную форму, а теперь она еще и задумалась о том, чтобы избавиться от имплантатов в ягодицах. О внешности звезды в беседе с сайтом «Страсти» высказался звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

Как подчеркнул специалист, Дарья действительно выполнила глютеопластику – операцию по изменению формы и размера ягодиц. Но из-за этого ее ягодицы стали непропорциональными по отношению ко всему телу.