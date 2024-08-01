«Получил беззаботную спутницу»: есть ли будущее у Лепса с 18-летней невестой

Не так давно Григорий Лепс представил публике новую возлюбленную — 18-летнюю Аврору Кибу. Поговаривают, певец серьезно настроен и даже задумывается о свадьбе. Однако мать девушки препятствует их отношениям и не отпускает дочь в дом Лепса. Психолог Станислав Самбурский считает, что мама Авроры опасается манипуляций певца и эмоциональной зависимости дочки. Эксперт поделился мнением с изданием «Страсти».

Причина выбора Григорием молодой девушки в качестве новой спутницы

«Выбор молодой спутницы состоявшимся мужчиной — это желание стряхнуть груз лет и снова беззаботно радоваться простым мелочам. Сделать это гораздо проще, когда рядом легкая девушка, и Аврора Киба вполне подходит под эти ожидания. К тому же, совсем не тайна, что молоденькая спутница всегда повышает у зрелого мужчины самооценку, уверенность в собственной привлекательности и придаёт силы жить. С Лепсом так и произошло: он выглядит гораздо лучше и рассказывает, что занимается спортом», — пояснил психолог.

Психологический портрет Авроры Кибы

«Для человека, который родился с серебряной ложкой во рту, деньги могут быть важны, но редко являются первоочередным фактором при выборе партнера. В случае Авроры выбор взрослого мужчины в потенциальные мужья может быть следствием того, что папа душил её своей любовью. Аврора — первый ребенок, она, скорее всего, росла в любви и не знала отказа ни в чём. Такой стиль воспитания подталкивает девушек искать в будущем муже копию любящего отца, который души не чает и балует. Девушкам, которых папы душили любовью, очень сложно решиться на отношения с ровесниками», — заявил эксперт.

Права ли мать, препятствуя отношениям?

Мать Авроры Кибы, безусловно, знает, что Григорий Лепс богат и успешен, но этого может быть мало. Финансовая стабильность – только одна система оценки, важно оценить эмоциональное и психологическое здоровье будущей пары. У Авроры и Григория существенная разница в возрасте, и это может вызывать опасения по поводу стабильности их отношений.

«Татьяна Киба, мама Авроры, может переживать о возможной эмоциональной зависимости дочери от будущего мужа или опасаться манипуляции с его стороны. Взрослый и более опытный партнер может осознанно транслировать свои жизненные установки. Возникает ситуация, когда он делает из юной девушки удобный для себя вариант. Мама Авроры, скорее всего, понимает эти риски», — высказался психолог.

Как ей правильно поступить: отпустить дочь или запретить общение с Лепсом?

Аврора – всё ещё подросток. По закону, она взрослый и самостоятельный человек и самостоятельно несет ответственность за себя. Однако эмоционально зрелыми люди становятся к 21 году. Любые запреты со стороны родителей уже не имеют юридической силы, а с эмоциональной могут привести к обратному эффекту.

«Чтобы сохранить отношения с дочерью, матери не стоит действовать запретами. Доверительный диалог с дочерью поможет спокойно обсудить возможные риски и последствия раннего брака. Не надо отговаривать, нужно дать понять, что мама готова помочь в любой ситуации. Отношения между Григорием Лепсом и Авророй Кибой могут быть вполне успешными. Григорий получил лёгкую и беззаботную спутницу, а она – опытного мужчину, который может закрывать её эмоциональные и финансовые потребности, что недоступно её ровесникам», — резюмировал Станислав.