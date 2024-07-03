«Показывает желание защититься»: психолог определила состояние Бурунова по мимике и жестам

В новом интервью Сергей Бурунов вспомнил свой путь к успеху и не смог сдержать слез. Его эмоциональная реакция стала предметом обсуждения в Сети. Подписчики усомнились в искренности чувств актера, обвинив его в звездной болезни. Посмотрев выпуск шоу, психолог Лидия Вебер опровергла домыслы о наигранности эмоций. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Лидия заявила, что у Сергея есть все признаки стресса и эмоциональной усталости.

«В начале интервью Сергей выглядит собранным и сосредоточенным. Его спина прямая, руки находятся в спокойной позиции. Выражение лица нейтральное, но можно заметить легкое напряжение, что свидетельствует о начальной концентрации и, возможно, ожидании тяжелого разговора. Постепенно мы видим, как его поза изменяется: Сергей наклоняется вперед, что указывает на увлеченность темой и готовность поделиться личными переживаниями. Взгляд становится более направленным, глаза начинают увлажняться – признаки того, что он эмоционально погружается в воспоминания. Когда Бурунов говорит о том, что за всё нужно платить, становится понятно, что его слова наполнены глубоким смыслом. Сергей подчеркивает, что его успех достался ему дорогой ценой, и его путь к славе был далеко не легким», — высказалась эксперт.

Лидия обратила внимание на положение рук актера и его приподнятые брови. Такие невербальные сигналы указывают на внутреннюю борьбу и печаль говорящего.

«В этот момент слезы становятся видимыми, или глаза краснеют. Мышцы лица расслабляются, выражение искреннего горя или печали становится очевидным. Голос изменяется: слышна дрожь, паузы, которые подчеркивают глубину эмоций. Сергей наклоняет голову вниз или в сторону, что свидетельствует о стеснении или попытке скрыть слезы. Его поза становится более закрытой и показывает желание защититься. На лице актера видна усталость или облегчение, возможно, он глубоко вздыхает, показывая завершение эмоционального выброса. Поза становится более расслабленной, руки опущены или сложены на коленях, что свидетельствует о возвращении к более спокойному состоянию», — пояснила психолог.

Из анализа невербальных сигналов Сергея Бурунова можно сделать выводы о его эмоциональном состоянии:

• Искренность эмоций: невербальные сигналы свидетельствуют о подлинности его переживаний.

• Отсутствие звездной болезни: его слова и невербальные реакции указывают на внутреннюю борьбу и стремление к справедливости, а не на самодовольство.

• Психологическое напряжение: Бурунов демонстрирует признаки стресса и эмоциональной усталости, что указывает на высокую вовлеченность в свой труд и переживания по поводу общественного восприятия его успеха.

«Мы видим, что его сверхчувствительность не является игрой, а реальным состоянием, в котором он проживает каждую эмоцию. Именно это и отличает настоящий актерский талант от второсортных попыток подражания», — резюмировала эксперт.