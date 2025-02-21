Пойдет по пути Бузовой? Что происходит с Клавой Кокой после расставания с бойфрендом

В 2024 году Клава Кока объявила о расставании с возлюбленным, с которым познакомилась на романтическом шоу. Однако старые отношения не отпускают Клаву. В День Святого Валентина артистка прочитала грустное стихотворение о любви, а затем показала корзину белых роз. Психолог Катерина Рублева считает, что певица зациклилась на прошлом. Более того, она убеждена, что Клава может как Ольга Бузова сосредоточиться на карьере, разочаровавшись в любви. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Клава Кока, известная российская певица, кажется, не может оправиться от разрыва с Сашей Повериным. Несмотря на то, что время идет, Клава все еще демонстрирует признаки эмоциональной нестабильности, что вызывает беспокойство у ее поклонников и специалистов по психологии. Клава приняла участие во флешмобе «Читай стихи», выбрав произведение о разбитом сердце. Этот выбор, безусловно, указывает на то, что переживания певицы далеки от завершения. Стихотворение Пушкина «Я вас любил» говорит о неугасшей любви, и, возможно, это отражает ее нынешнее состояние», — высказалась эксперт.

С точки зрения психологии, выбор стихотворения о неразделенной любви может указывать на застревание в фазе отрицания и сожаления. Вместо того, чтобы двигаться вперед и искать новые возможности, Клава, похоже, зациклилась на прошлом. Это может быть связано с разочарованием в любви и недоверием к новым отношениям. Отсутствие прогресса в преодолении этих чувств может свидетельствовать о более глубокой эмоциональной проблеме.

«Может быть, Клаве стоит задуматься о том, нужен ли ей вообще мужчина в данный момент. Возможно, она могла бы сосредоточиться на карьере и самореализации, как это сделала Ольга Бузова. Однако и здесь есть подводные камни: погружение в работу может стать всего лишь способом убежать от проблемы, а не решением. Без четкой стратегии и осознания истинных потребностей, Клава рискует остаться в ловушке своих эмоций. Ей необходимо понять, что только она сама может изменить свою жизнь и выйти из замкнутого круга. В противном случае, состояние может негативно сказаться на ее карьере и личной жизни», — резюмировала психолог.