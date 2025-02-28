«Почему бы ей не брать пример с Пугачевой?»: что не так со стилем Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте не скрывает увлечения модой. Певица удивляет публику не только яркими сценическими костюмами, но и трендовыми нарядами в повседневной жизни. Так, на днях Кристина восхитила образом с сумкой Birkin, стоимость которой начинается от двух миллионов рублей. Однако профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что в образах Кристины есть серьезный недочет, и это ее прически. По мнению эксперта, певице нужно брать пример с Аллы Пугачевой, которая всегда выделялась объемными укладками. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«В ее образах много ярких, неординарных, весьма эпатажных решений, которые ей очень подходят! Как обладательнице стройной, практически идеальной фигуры и хороших ног, Кристине подходят и кардинальное мини, и экстравагантные наряды из весьма необычных материалов. Обратим внимание, что Кристина может себе позволить действительно дорогие аксессуары в виде сумок Birkin, фурнитура которых, как правило, покрыта золотом или палладием (цена изделия начинается от двух млн), но такому аксессуару должны соответствовать и цены всех остальных элементов имиджа… Быть всегда на высоте – не простая задача для артиста, здесь следует поблагодарить Кристину за ее адекватность и высокие достижения: ее имидж здоров!» — высказалась Коробцева.

По мнению эксперта, певице следует делать макияж более яркой палитры и избегать одежды черного цвета. Также Надежда обратила внимание на прически Кристины. Она посоветовала Орбакайте увеличить густоту волос или надевать на сцену парики.