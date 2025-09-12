«Плохую генетику можно скорректировать»: как 37-летней Марии Погребняк удалось снизить возраст организма до 22 лет

Как пояснила специалист, биологический возраст зависит от состояния здоровья человека, особенностей его питания, физической активности, психоэмоционального состояния. Если он вообще не задумывается о своем здоровье, питается фаст-фудом, ведет сидячий образ жизни, курит и не только, это значительно ускоряет процессы старения в организме. В таком случае биологический возраст может быть в разы больше паспортного.

Другое дело, если человек не только задумывается о своем здоровье, но и прикладывает усилия по его сохранению. Правильное сбалансированное питание, антистресс-менеджмент, занятия спортом – это база для поддержания своей молодости.