«Плохую генетику можно скорректировать»: как 37-летней Марии Погребняк удалось снизить возраст организма до 22 лет
© Starface.ru
37-летняя блогер и мать четверых детей Мария Погребняк заявила, что возраст ее организма соответствует 22 годам благодаря витаминам, уколам с пептидами и капельницам. Можно ли обмануть биологический возраст? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова.
«На самом деле, это действительно может быть так – в 37 лет внутренне человеку может быть всего 22 года. Существует паспортный возраст и биологический. Паспортный – это количество прожитых лет с момента рождения, и его мы никак не в силах изменить. А вот биологический возраст напрямую зависит от того, как мы в процессе жизни относимся к своему организму. Конечно, генетика тоже вносит свой вклад в процессы старения, но любую плохую генетику можно скорректировать при желании»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог
Как пояснила специалист, биологический возраст зависит от состояния здоровья человека, особенностей его питания, физической активности, психоэмоционального состояния. Если он вообще не задумывается о своем здоровье, питается фаст-фудом, ведет сидячий образ жизни, курит и не только, это значительно ускоряет процессы старения в организме. В таком случае биологический возраст может быть в разы больше паспортного.
Другое дело, если человек не только задумывается о своем здоровье, но и прикладывает усилия по его сохранению. Правильное сбалансированное питание, антистресс-менеджмент, занятия спортом – это база для поддержания своей молодости.
«Биологический возраст во многом зависит от уровня гликации (засахаривания) и воспаления в организме, гормонального баланса, эластичности сосудистой стенки, функциональной активности всех внутренних органов, в том числе скелета и зубов. Чтобы быть молодым и активным, необходимо периодически проходить чек-апы организма, чтобы на ранних стадиях обнаруживать те или иные отклонения в анализах»
По словам доктора Цукановой, дефициты витаминов, минералов, омега-3 жирных кислот и других нутриентов значительно сказываются на работоспособности человека. Поэтому так важно их компенсировать. Все элементы необходимы для правильной и полноценной работы всех клеток организма, что в целом определяет биологический возраст человека.
«Люди одного паспортного возраста могут значительно отличаться по своему биологическому возрасту по ряду причин. ЗОЖ-ники всегда буду в выигрыше. Конечно, Погребняк говорит, что потратила кучу денег на все интервенции, но на самом деле – уменьшить свой биологический возраст может каждый. Не обязательно тратить миллионы. Для улучшения достаточно просто наладить свой сон, питание, внедрить посильную физическую активность, которая будет приносить удовольствие, научиться полноценно отдыхать. Обследование организма и проработка всех найденных отклонений уже идет этапом выше и лишь накладывается на базу. Без базы эффект будет неполноценный»
