«Платья-туники сделали ее узнаваемой»: как менялся стиль Аллы Пугачевой

В Сети обсуждают новые кадры Аллы Пугачевой, которыми поделился ее супруг. На снимках певица запечатлена в молодежных образах: она примерила зеленую рваную толстовку с брюками и кроссовками, а также короткие джинсовые шорты. Многим показалось, что наряды артистки ей не по возрасту. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева согласилась с мнением пользователей Сети и назвала образы Пугачевой в мини «проигрышными». Также в беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказала про эволюцию стиля артистки.

«Начнем с того, что широкую известность Алле Пугачевой принесла «Арлекино» – песня болгарского происхождения, которую быстро подхватил за ней весь СССР… Умение петь душой, необычные платья-туники, так выделяющие артистку, сделали ее легко узнаваемой и любимой. Алла появлялась на сцене с хорошим макияжем, с объемной шевелюрой рыжих запоминающихся волос, которые так ей идут... Особенно ярким был период, когда певицу одевал Вячеслав Зайцев. Тандем с великим модельером был по-настоящему удачен, а совместно созданные образы – незабываемыми. В ее гардеробе присутствовали и шляпки, и небольшие вуалетки, и даже игривые повязки с бантиками. У Аллы всегда была хорошая фигура, мягкие, женственные формы. Она всегда была умело одета. Сценические образы Примадонны были по-настоящему неповторимыми и запоминающимися», — высказалась Надежда.

По словам эксперта, Пугачевой нужно отдать должное: перейдя в «элегантный возраст» она не сдалась. Ее образы остаются разнообразными, и возникает чувство, что графу «возраст» певица вычеркнула из жизни.

«По поводу образов в достаточно коротком мини… С профессиональной точки зрения можно сказать, что эти образы проигрышные. Они не делают фигуру визуально более стройной, а наоборот – добавляют ей массивности. Иногда появляется контраст «массивный верх – стройные ноги», вызывающий желание у злопыхателей поговорить о возрасте Аллы… Хочется подправить эти пропорции, удлинить и палантины, и накидки, зрительно придать большей стройности и элегантности фигуре певицы», — заявила Коробцева.

Алла Пугачева – теплого, достаточно яркого цветотипа. Ей подходят сочные, золотистые, огненные цвета, карамельные оттенки. Коробцева посоветовала артистке остаться в рыжеволосом образе, уменьшив его насыщенность, а не перекрашиваться в блонд.

«На мой взгляд, ей необходимо уйти от темных расцветок и черного цвета, особенно рядом с лицом. У лица следовало бы разместить белый, кремовый, бирюзовый, яблочно-зеленый, персиковый, коралловый цвета... Также можно активно использовать нейтральные цвета: верблюжий, серо-коричневый, синий, красновато-коричневый, терракотовый (такие цвета наиболее подходяще для кожаных аксессуаров). Алла Пугачева старается быть современной, а из модных цветов всегда можно выбрать оттенки теплых, золотистых и даже огненных тонов. В плане сохранения лица Алла Пугачева может вызвать только восхищение, она действительно выглядит очень молодо! Она всегда при хорошем лифтинг-макияже в ее оттенках», — резюмировала Надежда.