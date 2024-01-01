«Платье из проката 90-х»: стилист оценила свадебные наряды звезд в 2023 году

Татьяна Буланова и Валерий Руднев

«Очень рада за Татьяну, но платье можно было бы и не брать из проката 1990-х. На голове нечто, что очень напоминает кружево на рукавах. Что это? Похоже на ободок с декором. Даже синий костюм жениха и белая рубашка выглядят лучше, чем вся невеста с налётом последнего десятилетия 20-го века», — высказалась стилист.

Антон Батырев и Анна Савельева

«Пара выглядит очень эффектно. Невеста в лаконичном платье с корсажем и красивым декольте. Чёткая линия плеча, простой силуэт, подчеркивающий фигуру, расклешенный рукав с разрезом, на голове пучок. Все элементы создают впечатление лёгкости, свежести и торжественности. Выглядит потрясающе…

Хотя к букету вопросы. Его случайно заказывали не там же, где брала Татьяна Буланова? Слишком пышный для такого «вкусного» образа», — поделилась мнением эксперт.

Ольга Кузьмина и Евгений Апанасевич

«Очень мило, просто и красиво. Тематические свадьбы всегда милей светских. В них есть что-то честное и открытое.

Образ пары мог бы быть интересней: и по сочетанию цветов, и по аксессуарам, и по модели платья. Но харизма Ольги и её улыбка дополняли всё, чего не хватало в одежде. Букет отличный: такой же расслабленный, натуральный, как жених и невеста. В общем, ЛАЙК!» — высказалась Дарья.