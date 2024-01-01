«Платье из проката 90-х»: стилист оценила свадебные наряды звезд в 2023 году
Стилист Мартынова назвала свадебный образ Булановой самым безвкусным в 2023 году.
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В 2023 году многие артисты попрощались с холостяцкой жизнью. В честь этого события знаменитости не только устроили пышное торжество, но и подобрали эффектные свадебные наряды. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала звездную пару, у которой был самый красивый и продуманный образ.
Татьяна Буланова и Валерий Руднев
«Очень рада за Татьяну, но платье можно было бы и не брать из проката 1990-х. На голове нечто, что очень напоминает кружево на рукавах. Что это? Похоже на ободок с декором. Даже синий костюм жениха и белая рубашка выглядят лучше, чем вся невеста с налётом последнего десятилетия 20-го века», — высказалась стилист.
Антон Батырев и Анна Савельева
«Пара выглядит очень эффектно. Невеста в лаконичном платье с корсажем и красивым декольте. Чёткая линия плеча, простой силуэт, подчеркивающий фигуру, расклешенный рукав с разрезом, на голове пучок. Все элементы создают впечатление лёгкости, свежести и торжественности. Выглядит потрясающе…
Хотя к букету вопросы. Его случайно заказывали не там же, где брала Татьяна Буланова? Слишком пышный для такого «вкусного» образа», — поделилась мнением эксперт.
Ольга Кузьмина и Евгений Апанасевич
«Очень мило, просто и красиво. Тематические свадьбы всегда милей светских. В них есть что-то честное и открытое.
Образ пары мог бы быть интересней: и по сочетанию цветов, и по аксессуарам, и по модели платья. Но харизма Ольги и её улыбка дополняли всё, чего не хватало в одежде. Букет отличный: такой же расслабленный, натуральный, как жених и невеста. В общем, ЛАЙК!» — высказалась Дарья.
Александр Петров и Виктория Антонова
«Саша+Вика — мило, даже оригинально. Жених не вызвал никаких эмоций, кроме: «О, ты решил украсить свой пиджак. Забавно». Слегка лохматый, будто не выспался. Наверное, надписи всю ночь наносил на пиджак.
Невеста с красивыми плечами, аккуратной головой и хорошим макияжем в лёгком платье… Сама идея сочетания невесомой вуали и жёсткого корсажа — отличная. Правда, исполнение хромает. Акцент на тонкую талию, затянутую в прозрачный корсаж. Зачем добавили бухгалтерские нарукавники? Без них было бы лучше. Каша из вуали на лифе тоже не добавляет лаконичности», — считает стилист.
Федор Смолов и Карина Истомина
«Очень скучно. Жених будто в продуктовый приехал, а не на свадьбу. Мужчины, если ваша свадьба не в деревенском стиле, не надо надевать рубашку, которая мнётся за 5 минут. А то невеста при параде, а жених словно из душного офиса вышел, где весь день потел.
Платье простое, для свадебного скучновато. Скуку навевает незаконченность образа: не хватает украшений, нет акцента, и глазу просто не за что зацепиться. Зеваю», — поделилась мнением эксперт.
Подводя итоги, Дарья пришла к выводу: самый стильный свадебный образ у Антона Батырева с супругой.
«Главный приз за самый скучный образ — Смолову и Истоминой. Приз моих личных симпатий забирает Ольга Кузьмина с супругом. Александру с Викторией вручаю приз за креативность жениха, а Татьяна Буланова забирает Гран-при за самый безвкусный образ 2023 года!» — резюмировала Мартынова.