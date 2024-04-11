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Опубликовано 11 апреля 2024, 05:00
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«Пиджак с чужого плеча»: модный эксперт оценила образ Бузовой на показе фильма

Модный эксперт Шерипова считает, что украшения Бузовой смотрятся «слишком дешево».
«Пиджак с чужого плеча»: модный эксперт оценила образ Бузовой на показе фильма

© Starface.ru

Ольга Бузова посетила пресс-показ фильма «Дождь из мужчин». Певица озвучивала главную роль в романтической комедии. Ольга появилась на мероприятии в эффектном платье с сердцами. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» модный эксперт Елена Шерипова оценила образ знаменитости.

«Пиджак с чужого плеча»: модный эксперт оценила образ Бузовой на показе фильма

© Сайт «Страсти»

«Интересное эффектное платье, которое выгодно подчеркивает достоинства фигуры Ольги, но при этом не выглядит вульгарно или китчево, как многие другие наряды Бузовой. У платья есть еще одна интересная деталь — это подкладка черного цвета, которая открывается в разрезе и смотрится очень необычно, выгодно подчеркивая ноги. Лиф в виде сердечек придает наряду харизмы и отлично вписывается в сценический образ певицы. Красный цвет очень к лицу загорелой Ольге», — высказалась Елена.

Елена Шерипова

Модный эксперт

Модный эксперт считает, что Бузова допустила ошибку, собирая наряд. По мнению Елены, черный пиджак не сочетается с красным платьем, а выбранные аксессуары удешевляют образ.

«Не совсем понятно, к чему здесь пиджак словно с чужого плеча, который никак не сочетается с этим платьем и закрывает его самую интересную часть. Он больше подошел бы к повседневному образу, но никак не к вечернему или коктейльному платью. К выбору украшений также стоило подойти внимательнее — смотрится слишком дешево для такого наряда, разумнее было бы подобрать что-то золотое и минималистичное. Однако в целом наряду можно поставит твердую семерку и похвалить Ольгу за удачные эксперименты. О бренде и стоимости платья сложно сказать наверняка, но, скорее всего, это творение отечественного дизайнера», — резюмировала эксперт.

Елена Шерипова

Модный эксперт