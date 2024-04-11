«Пиджак с чужого плеча»: модный эксперт оценила образ Бузовой на показе фильма
© Starface.ru
Ольга Бузова посетила пресс-показ фильма «Дождь из мужчин». Певица озвучивала главную роль в романтической комедии. Ольга появилась на мероприятии в эффектном платье с сердцами. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» модный эксперт Елена Шерипова оценила образ знаменитости.
«Интересное эффектное платье, которое выгодно подчеркивает достоинства фигуры Ольги, но при этом не выглядит вульгарно или китчево, как многие другие наряды Бузовой. У платья есть еще одна интересная деталь — это подкладка черного цвета, которая открывается в разрезе и смотрится очень необычно, выгодно подчеркивая ноги. Лиф в виде сердечек придает наряду харизмы и отлично вписывается в сценический образ певицы. Красный цвет очень к лицу загорелой Ольге», — высказалась Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт
Модный эксперт считает, что Бузова допустила ошибку, собирая наряд. По мнению Елены, черный пиджак не сочетается с красным платьем, а выбранные аксессуары удешевляют образ.
«Не совсем понятно, к чему здесь пиджак словно с чужого плеча, который никак не сочетается с этим платьем и закрывает его самую интересную часть. Он больше подошел бы к повседневному образу, но никак не к вечернему или коктейльному платью. К выбору украшений также стоило подойти внимательнее — смотрится слишком дешево для такого наряда, разумнее было бы подобрать что-то золотое и минималистичное. Однако в целом наряду можно поставит твердую семерку и похвалить Ольгу за удачные эксперименты. О бренде и стоимости платья сложно сказать наверняка, но, скорее всего, это творение отечественного дизайнера», — резюмировала эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт