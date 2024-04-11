«Пиджак с чужого плеча»: модный эксперт оценила образ Бузовой на показе фильма

«Не совсем понятно, к чему здесь пиджак словно с чужого плеча, который никак не сочетается с этим платьем и закрывает его самую интересную часть. Он больше подошел бы к повседневному образу, но никак не к вечернему или коктейльному платью. К выбору украшений также стоило подойти внимательнее — смотрится слишком дешево для такого наряда, разумнее было бы подобрать что-то золотое и минималистичное. Однако в целом наряду можно поставит твердую семерку и похвалить Ольгу за удачные эксперименты. О бренде и стоимости платья сложно сказать наверняка, но, скорее всего, это творение отечественного дизайнера», — резюмировала эксперт.