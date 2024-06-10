Пиар-роман или настоящие чувства: что на самом деле связывает Муцениеце и Чуйкова

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Артисты подтвердили отношения на премии RU.TV, страстно поцеловав друг друга. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Станислав Самбурский усомнился в искренности чувств пары.

Изучив ролик с поцелуем Агаты и Ивана, психолог обратил внимание на дистанцию между ними и «театральность» жестов.

«Смотреть насколько неуклюже они показывали свои чувства, было странно. Их неловкий поцелуй дополняли переигрывания в кадре, театральные жесты. «А есть ли тут любовь», – первая мысль, которая приходила на ум, глядя на выражения лиц актеров. Они не думали, кого целуют, а сосредоточились на том, как выглядят на экране. Оба. Очень профессионально», — высказался эксперт.