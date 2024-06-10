Пиар-роман или настоящие чувства: что на самом деле связывает Муцениеце и Чуйкова
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В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Артисты подтвердили отношения на премии RU.TV, страстно поцеловав друг друга. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Станислав Самбурский усомнился в искренности чувств пары.
Изучив ролик с поцелуем Агаты и Ивана, психолог обратил внимание на дистанцию между ними и «театральность» жестов.
«Смотреть насколько неуклюже они показывали свои чувства, было странно. Их неловкий поцелуй дополняли переигрывания в кадре, театральные жесты. «А есть ли тут любовь», – первая мысль, которая приходила на ум, глядя на выражения лиц актеров. Они не думали, кого целуют, а сосредоточились на том, как выглядят на экране. Оба. Очень профессионально», — высказался эксперт.
Станислав считает, что между Агатой и Иваном нет близости и теплоты, которые характерны для всех влюбленных. По его мнению, звезд объединяют только рабочие отношения.
«Глядя на поведение пары, их пионерские поцелуи, сохранение дистанции между телами, можно усомниться, что между ними есть любовные отношения. Вероятно, они устроили коллаборацию для продвижения. Если предположить, что их отношения настоящие, то такая холодность может быть связана с неуверенностью в новом партнере из-за прошлого опыта. Возможно, Агата и Иван скрывают настоящие чувства, так как находятся под пристальным вниманием общества», — пояснил психолог.