«Первые тревожные звоночки рационализировала»: как экс-избранник Тоси Чайкиной обманул ее на 2 млн

Бывший возлюбленный Тоси Чайкиной обманул певицу на 2 млн рублей. Они были в отношениях всего пару месяцев. По мнению Тоси, экс-избранник хотел за ее счет закрыть долги и лишь «разводил» на деньги через манипуляции. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» психолог Олеся Иневская объяснила, почему артистка повелась на обман, игнорируя «тревожные звоночки».

«Они были знакомы 11 лет. Эффект «я его знаю» притупляет бдительность. Мозгу трудно совместить образ «старого знакомого» и «мошенника», поэтому первые тревожные звоночки Тося, скорее всего, рационализировала. Первый акт мошеннической пьесы начался с «лав-бомбинга»: признаний в любви и быстрого предложения руки и сердца. Он надел ей кольцо, называл невестой, красиво признавался в любви, и всё это всего за два месяца. У женщины создается ощущение, что она важная, нужная, особенная», — высказалась эксперт.

Новый статус «почти жены» включает культурный сценарий «и в горе, и в радости» и определённое долженствование: поддерживать, помогать. По словам эксперта, когда женщина переводит «чуть-чуть», то сразу попадает в психологическую ловушку утопленных издержек: раз вложилась, надо продолжать, чтобы оправдать прошлые потери. Возможно, с Тосей произошла именно такая ситуация.