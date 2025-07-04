Переволновалась или отыграла роль? Психолог объяснил провал Блохиной на открытии «Алых парусов»
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В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия фестиваля «Алые паруса», которую вели Дмитрий Хрусталёв и Дарья Блохина. Публика обратила внимание на странное поведение Дарьи: она запиналась, не могла выговорить слова из сценария. Многие предположили, что ведущая либо переволновалась, либо замёрзла. Однако психолог Станислав Самбурский убеждён, что Блохина осознанно «сыграла дурочку». В беседе с сайтом «Страсти» эксперт указал, какие невербальные сигналы выдали Дарью.
«Я тут вижу не провал, а роль. Здесь очевидно видна вторичная выгода, когда за кажущейся неуклюжестью прячется способ получить внимание, сочувствие и поблажку. Быть «дурочкой» безопасно. Её не боятся, не осуждают за амбиции, ей многое прощают. Несмотря на сбивчивую речь, у Блохиной была расслабленная осанка, открытые жесты и почти детская мимика — не защита, а приглашение. Это и выдало: перед нами не растерянная ведущая, а человек, который играет уязвимость. Играет убедительно. Хорошая актриса. Бис!» — высказался психолог.
Самбурский Станислав
Эксперт отметил, что зрителю всегда ближе тот, кто ошибается, но остаётся в кадре. Кто запинается, но продолжает говорить. Это близко, живо, по-настоящему. И оттого — привлекательнее, чем безупречность.
По мнению психолога, «образ дурочки» понадобился ведущей для пиара.
«Дарья Блохина — актриса дубляжа. Её голос узнают миллионы, но лицо знают немногие. И вот ей дают прямой эфир — «Алые паруса», прямая трансляция, рядом Дмитрий Хрусталёв. Она сбивается, собирается, но не может пойти по тексту и выдаёт странные слова. Именно это и делает видео вирусным. Представьте: эфир прошёл бы идеально. Кто бы вспомнил? Прошёл и прошёл. Посмотрите на Бузову. У Ольги — серебряная медаль, высшее образование и реактивное мышление, но образ «глупышки» оказался настолько удачным, что со временем держать интеллектуальную планку на уровне плинтуса стало необязательно. Публика уже купила роль. И сейчас, если приглядеться, сквозь реплики проскальзывает настоящая — резкая, хваткая, образованная. Но она не всегда в фокусе. Маска работает по инерции», — заявил Станислав.
Самбурский Станислав
В психологии это называется защитной идентификацией — когда человек бессознательно берёт на себя новую роль, в которой кажется слабым, но где можно уцелеть. Женщина, которой страшно сорваться, будет казаться беспомощной. Та, кто не может соревноваться напрямую, выберет маску легкомысленности. Это не обман, а адаптация. Это способ выжить, не теряя лицо.
«Блохина не глупа. И, возможно, гораздо глубже, чем привыкли думать. Но сейчас от неё требуется не комментарий, а пауза», — резюмировал эксперт.
Самбурский Станислав