Переволновалась или отыграла роль? Психолог объяснил провал Блохиной на открытии «Алых парусов»

«Дарья Блохина — актриса дубляжа. Её голос узнают миллионы, но лицо знают немногие. И вот ей дают прямой эфир — «Алые паруса», прямая трансляция, рядом Дмитрий Хрусталёв. Она сбивается, собирается, но не может пойти по тексту и выдаёт странные слова. Именно это и делает видео вирусным. Представьте: эфир прошёл бы идеально. Кто бы вспомнил? Прошёл и прошёл. Посмотрите на Бузову. У Ольги — серебряная медаль, высшее образование и реактивное мышление, но образ «глупышки» оказался настолько удачным, что со временем держать интеллектуальную планку на уровне плинтуса стало необязательно. Публика уже купила роль. И сейчас, если приглядеться, сквозь реплики проскальзывает настоящая — резкая, хваткая, образованная. Но она не всегда в фокусе. Маска работает по инерции», — заявил Станислав.