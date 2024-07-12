«Переосмыслила приоритеты»: психолог оценила состояние Нетребко после расставания с мужем
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Не так давно оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе после 10 лет совместной жизни. Поклонники Анны отметили, что развод пошел ей на пользу. Она сбросила вес, сменила имидж, стала выбирать более спокойные цвета, стильные и при этом открытые наряды. Психолог Екатерина Корендясева считает, что развод положительно повлиял на самооценку Нетребко. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
Развод воспринимается как трудный период в жизни, но он может стать началом новой главы и возможностью для личностного роста. Многие женщины после развода начинают уделять больше внимания себе, что отражается на их внешности. Вот несколько причин, почему это может происходить.
Самореализация и самооценка
«Возможно, после развода Анна Нетребко переосмыслила свои жизненные цели и приоритеты. И начала больше времени уделять собственным интересам и увлечениям, что положительно сказалось на её самооценке и общем благополучии», — высказалась психолог.
Забота о себе
«В браке женщины зачастую ставят потребности семьи на первое место, иногда забывая о собственных. После развода у Анны начало появляться больше времени для ухода за собой, здоровьем и внешностью», — считает Екатерина.
Социальная поддержка
«Развод может стать стимулом для укрепления старых и налаживания новых социальных связей. Друзья, поклонники и близкие оказывают Анне Нетребко поддержку, что также способствует улучшению настроения и влияет на внешность», — заявила эксперт.
Психологическая адаптация
Развод — это стресс, который требует адаптации. В процессе преодоления трудностей женщина учатся справляться со стрессом, что делает их более устойчивыми и психологически зрелыми.
«Таким образом, улучшение внешнего вида Анны после объявления о разводе может быть связано с рядом факторов, включая повышение самооценки, большую заботу о себе, социальную поддержку, изменение привычек и психологическую адаптацию к новой роли. Пожелаем Анне Нетребко комфортного выхода из отношений, насколько это возможно, и продолжать расцветать», — резюмировала психолог.