«Переосмыслила приоритеты»: психолог оценила состояние Нетребко после расставания с мужем

Не так давно оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе после 10 лет совместной жизни. Поклонники Анны отметили, что развод пошел ей на пользу. Она сбросила вес, сменила имидж, стала выбирать более спокойные цвета, стильные и при этом открытые наряды. Психолог Екатерина Корендясева считает, что развод положительно повлиял на самооценку Нетребко. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

Развод воспринимается как трудный период в жизни, но он может стать началом новой главы и возможностью для личностного роста. Многие женщины после развода начинают уделять больше внимания себе, что отражается на их внешности. Вот несколько причин, почему это может происходить.

Самореализация и самооценка

«Возможно, после развода Анна Нетребко переосмыслила свои жизненные цели и приоритеты. И начала больше времени уделять собственным интересам и увлечениям, что положительно сказалось на её самооценке и общем благополучии», — высказалась психолог.

Забота о себе

«В браке женщины зачастую ставят потребности семьи на первое место, иногда забывая о собственных. После развода у Анны начало появляться больше времени для ухода за собой, здоровьем и внешностью», — считает Екатерина.

Социальная поддержка

«Развод может стать стимулом для укрепления старых и налаживания новых социальных связей. Друзья, поклонники и близкие оказывают Анне Нетребко поддержку, что также способствует улучшению настроения и влияет на внешность», — заявила эксперт.

Психологическая адаптация

Развод — это стресс, который требует адаптации. В процессе преодоления трудностей женщина учатся справляться со стрессом, что делает их более устойчивыми и психологически зрелыми.

«Таким образом, улучшение внешнего вида Анны после объявления о разводе может быть связано с рядом факторов, включая повышение самооценки, большую заботу о себе, социальную поддержку, изменение привычек и психологическую адаптацию к новой роли. Пожелаем Анне Нетребко комфортного выхода из отношений, насколько это возможно, и продолжать расцветать», — резюмировала психолог.