«Перед нами мечущийся подросток»: что не так со стилем Анны Asti
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Анна Asti — одна из самых востребованных певиц в России. Она запоминается не только громкими хитами, но и яркими нарядами. Однако профессор моды РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева считает, что артистка допускает модные ошибки. Она составляет образы, не учитывая особенности внешности, а ее татуировка не всегда гармонично смотрится с нарядами. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Если смотреть со стороны имиджелогии, то у певицы присутствует многостилье, подростковые поиск «Я-концепции» в одежде. Такое чувство, что перед нами мечущийся подросток, который всё находится в поиске индивидуального подхода к прическе, костюму и макияжу. Макияж очень часто сделан профессионально, но без учёта индивидуальных особенностей певицы, он «не её ». Надевать на себя любой модный макияж без учета индивидуальности – в корне неверно. Часто у Анны можно увидеть макияж со стрелками «кошачий глаз», которые визуально делают ее глаза более близко-посаженными, а лицо – более широким», — высказалась Надежда.
Также эксперт отметила, что индивидуальность певицы не учитывается и при выборе причёски. Все образы Анны очень разные, и в таком разбросе иногда её сложно узнать.
«Очень часто это простенькие фасоны и недорогие материалы. В стилевом оформлении её внешности нет единого «стержня», нет должной узнаваемости, и многие образы не вызывают положительных эмоций. Часто используется просто модная одежда, без учёта получения концептуального узнаваемого образа. Певице с таким прекрасным голосом можно пожелать найти свой индивидуальный стиль, для сцены можно использовать эпатажные образы, которые выгодно подчеркивали бы фигуру. Отдельно – о татуировке на руке. Она периодически видна в разных образах и часто никак не увязана со стилистикой костюмов, что вызывает диссонанс. Данная разновидность бодиарта допустима тогда, когда она увязана со всем остальным образом», — резюмировала профессор моды.
Надежда Коробцева