«Перед нами мечущийся подросток»: что не так со стилем Анны Asti

Анна Asti — одна из самых востребованных певиц в России. Она запоминается не только громкими хитами, но и яркими нарядами. Однако профессор моды РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева считает, что артистка допускает модные ошибки. Она составляет образы, не учитывая особенности внешности, а ее татуировка не всегда гармонично смотрится с нарядами. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Если смотреть со стороны имиджелогии, то у певицы присутствует многостилье, подростковые поиск «Я-концепции» в одежде. Такое чувство, что перед нами мечущийся подросток, который всё находится в поиске индивидуального подхода к прическе, костюму и макияжу. Макияж очень часто сделан профессионально, но без учёта индивидуальных особенностей певицы, он «не её ». Надевать на себя любой модный макияж без учета индивидуальности – в корне неверно. Часто у Анны можно увидеть макияж со стрелками «кошачий глаз», которые визуально делают ее глаза более близко-посаженными, а лицо – более широким», — высказалась Надежда.

Также эксперт отметила, что индивидуальность певицы не учитывается и при выборе причёски. Все образы Анны очень разные, и в таком разбросе иногда её сложно узнать.